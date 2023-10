Mitsubishi Electric lädt zu Netzwerkevent ein

Zu seinem Netzwerkevent „Connecting Minds 23“ lädt Mitsubishi Electric LES Interessierte der Kälte-Klima-Heizungs-Fachwelt herzlich ein.

Bild: Mitsubishi Electric Zu seinem Netzwerkevent „Connecting Minds 23“ lädt Mitsubishi Electric LES Interessierte der Kälte-Klima-Heizungs-Fachwelt herzlich ein. Bild: Mitsubishi Electric Mitsubishi Electric LES alle Interessierten der Kälte-Klima-Heizungs-Fachwelt herzlich an diversen Veranstaltungsorten in Deutschland ein. Unter dem Titel „Alternative Heizkonzepte – Herausforderungen und Chancen“ bietet das Ratinger Unternehmen allen Teilnehmenden die Möglichkeit, mit unterschiedlichen Marktpartnern in einen offenen Dialog und Ideenaustausch zu treten.

Praxisnahe Impulsvorträge zeigen auf, mit welchen alternativen Heizkonzepten und Produktlösungen des Herstellers schon heute eine Unabhängigkeit von fossilen Energieträgern möglich ist. Außerdem stehen Lösungen zu gesellschaftlich relevanten Themen wie der Dekarbonisierung oder die Erreichung der Klimaziele 2030/2050 im Fokus der Veranstaltungen. Die Vorträge zu modernen Heizkonzepten für die Wohnungswirtschaft, Industrie und Produktion sowie für kommerzielle Anwendungen werden kombiniert mit anschließenden Gesprächen mit Fachreferenten sowie der Gelegenheit zum Knüpfen von persönlichen Kontakten der Teilnehmenden.

Durch die Veranstaltungen führt der bekannte Moderator Aljoscha Höhn. Als Veranstaltungsorte stehen Hamburg (11.10.2023), Böblingen (18.10.2023), München (25.10.2023), Berlin (08.11.2023) und Mainz (15.11.2023) zur Auswahl. Ausführliche Informationen sowie die Möglichkeit zur Onlineanmeldung gibt es auf der Website des Unternehmens.