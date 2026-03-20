Light + Building 2026 zeigt Innovationsdynamik der Branche

Die Light + Building 2026 machte deutlich, mit welcher Dynamik sich Innovationen in der Branche derzeit entwickeln. Vom 8. bis 13. März 2026 präsentierten 1.927 Aussteller aus 49 Ländern in Frankfurt am Main ein breites Spektrum technologisch leistungsfähiger Systeme – von der Elektrifizierung und Vernetzung von Gebäuden und urbanen Räumen bis hin zu anspruchsvollen Licht- und Designkonzepten für Architektur, Städtebau und Innenräume. Besonders Technologien wie Künstliche Intelligenz, bidirektionales Laden, multifunktionale Interfaces und vernetzte Lichtlösungen prägten zahlreiche Produkte und markierten den nächsten Entwicklungsschritt für Gebäude, Städte und Lichtdesign.

Light + Building 2026 in Zahlen: Internationale Beteiligung, hohe Besucherzufriedenheit und starke Innovationsimpulse.

Bild: Messe Frankfurt Exhibition Light + Building 2026 in Zahlen: Internationale Beteiligung, hohe Besucherzufriedenheit und starke Innovationsimpulse. Bild: Messe Frankfurt Exhibition

In den sechs Tagen kamen insgesamt 144.767 Besucher aus 143 Ländern nach Frankfurt am Main. Die meisten internationalen Gäste reisten aus China, den Niederlanden, Italien, der Schweiz, Frankreich, Österreich, Belgien, Großbritannien, Spanien und Griechenland an. Einschränkungen im internationalen Flugverkehr sowie die aktuelle geopolitische Lage im Nahen Osten mit temporären Ausfällen wichtiger Flugdrehkreuze, insbesondere in Dubai, führten laut Messegesellschaft dazu, dass nicht alle Besucher wie geplant anreisen konnten. Unabhängig davon bestätigte die Veranstaltung ihre starke Verankerung in Deutschland sowie in Zentral- und Westeuropa und unterstrich erneut ihre Bedeutung als internationaler Branchentreffpunkt für Industrie, Handwerk, Planung und Architektur.

„Die Light + Building 2026 hat mal wieder bewiesen, wie unglaublich innovationsstark und zukunftsorientiert diese Branche ist“, sagt Wolfgang Marzin, Vorsitzender der Geschäftsführung der Messe Frankfurt. „Gleichzeitig zeigt sich, wie wichtig die persönliche Begegnung und der direkte Austausch sind – gerade auch in Zeiten wie diesen. Die Light + Building wird ihrer Aufgabe gerecht: Sie bringt Menschen aus Industrie, Handwerk, Planung und Design zusammen und schafft damit die Grundlage für Dialog, Kooperation und neue Ideen. Dieser Austausch stärkt den Zusammenhalt der Branche und gibt wichtige Impulse für ihre weitere Entwicklung. Die Zukunft liegt in der Elektrifizierung.“ Die Light + Building 2026 endete laut Messe mit einer sehr hohen Besucherzufriedenheit. 95 % der Besucher zeigten sich insgesamt zufrieden mit ihrem Messebesuch und gaben an, ihre Besuchsziele erreicht zu haben, ebenso viele bewerteten das Ausstellungsangebot positiv.

Gebäude – vom Energieverbraucher zum aktiven System

Bild: Messe Frankfurt Exhibition / Jochen Günther Bild: Messe Frankfurt Exhibition / Jochen Günther

Neben positiven Besucherresonanzen gab es ähnlich positive Eindrücke diverser Aussteller, darunter Graphisoft. Auf der Messe präsentierte der Softwareentwickler die Version 21 der gewerkeübergreifend einsetzbaren TGA-Planungssoftware „DDScad“ sowie den Mehrwert der leistungsfähigen Schnittstellen mit Partner-Softwarelösungen. Dieses Konzept fand Anklang bei den Standbesuchern und machte den Messeauftritt nach eigenen Angaben zu einem großen Erfolg für das Unternehmen. „Die Light + Building hat unsere Erwartungen übertroffen“, erklärt Sebastian Schmidt, Vertriebsleiter TGA bei Graphisoft Deutschland. „In großer Zahl haben Fachleute aus verschiedensten Baudisziplinen die Chance zum persönlichen Austausch mit uns genutzt. Dabei ging es nicht nur um ‚DDScad‘ und die vorteilhaften Verbindungen zu den Softwaresystemen unserer Kooperationspartner. Auch die Umsetzung von Open-BIM-Projekten, der offene Datenaustausch per IFC-Datei oder Smart Building und Gebäudeautomation sorgten für reichlich Gesprächsstoff. Dies zeigt, wie sehr sich Fachkräfte, die auf digitale Planung setzen, für die richtungsweisenden Themen der Branche begeistern. Wir freuen uns sehr, dass sich diese hohe Beratungsqualität auch in den geschäftlich relevanten Daten widerspiegelt.“

Licht – intelligent gesteuert und atmosphärisch inszeniert

Im Lichtbereich zeigte sich deutlich, dass sich Beleuchtung zunehmend zu einem datenbasierten, adaptiven System entwickelt. Sensorik, vernetzte Leuchten und KI-gestützte Steuerungen ermöglichen eine präzise, bedarfsgerechte Lichtverteilung, die sich automatisch an Anwesenheit, Tageslicht und Nutzungsszenarien anpasst. Über alle Anwendungsfelder hinweg – vom privaten Wohnraum über Hotellerie und Handel bis hin zu Industrie und urbanen Infrastrukturen – standen vernetzte, flexibel skalierbare Lösungen im Mittelpunkt. Gleichzeitig bleibt Licht ein zentrales Gestaltungselement der Innenarchitektur: Hochwertige Leuchten, vielfältige Designsprachen und fein abgestimmte Lichtfarben schaffen Atmosphäre, lenken Wahrnehmung und steigern die Aufenthaltsqualität. Nachhaltige Materialien, langlebige Komponenten sowie kreislauffähige Produktdesigns unterstreichen die langfristige Ausrichtung der Branche. Die Entwicklung geht damit klar in Richtung einer neuen Generation ganzheitlicher Lichtkonzepte, die technologische Präzision mit emotionaler Wirkung verbinden.

Design, KI und Nachwuchs setzten neue Akzente

Impulse für die nächste Innovationsstufe gingen auch vom hochwertigen Eventangebot aus. Die Design Plaza in Halle 3.1 bildete das Zentrum für Licht- und Designthemen. Hier wurden aktuelle Entwicklungen im Lichtdesign eingeordnet, gestalterische Trends beleuchtet und zukunftsweisende Projekte präsentiert. Zu Gast war u. a. „Women in Lighting“ und förderte den internationalen Austausch in der Lichtbranche. Auch das Elektrohandwerk setzte gemeinsam mit der Elektroindustrie und dem -großhandel ein Zeichen und legte den Grundstein für die Brancheninitiative „ElektroHeldinnen“, die Frauen im Handwerk sichtbarer macht und gezielt vernetzt. Große Aufmerksamkeit erhielt zudem das Areal „Young Design“, in dem ausgewählte Nachwuchsdesignerinnen und -designer mit innovativen Materialien, experimentellen Leuchten und klaren konzeptionellen Ansätzen neue Impulse setzten. In Halle 9 zog die AI Lounge zahlreiche Besucher an: Die stark nachgefragten Sessions verdeutlichten praxisnah, wie Künstliche Intelligenz Planung, Betrieb und Geschäftsmodelle in der Gebäudetechnik auf ein neues Niveau hebt. Die neue Sonderschau „The Living Light“ rückte Licht in den Kontext der Lebensbereiche Home, Education, Work und Communication und machte anschaulich, wie Licht Orientierung schafft, Stimmungen prägt und menschliche Interaktion, Konzentration und Motivation unterstützt.

Bild: Messe Frankfurt Exhibition / Jean-Luc Valentin Bild: Messe Frankfurt Exhibition / Jean-Luc Valentin

Die nächste Light + Building findet vom 5. bis 10. März 2028 in Frankfurt am Main statt.