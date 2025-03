Lichtplanung mit Building Information Modeling

Licht ist essenziell für die Wahrnehmung und Gestaltung von Bauwerken. Mit der zunehmenden Digitalisierung verändern sich jedoch auch die Planungsprozesse. Das neue Fachbuch „BIM und Beleuchtung“ von Robert Heinze, erschienen in der Reihe BIM Professional von buildingSMART Deutschland, beleuchtet, wie sich die Lichtplanung durch Building Information Modeling (BIM) weiterentwickelt und welche Potenziale sich für Planer ergeben.

Cover „BIM und Beleuchtung“.

Bild: bSD Verlag / buildingSMART Deutschland Cover „BIM und Beleuchtung“. Bild: bSD Verlag / buildingSMART Deutschland

Inhalte des Buches

Das Fachbuch „BIM und Beleuchtung“ vermittelt praxisnah die Grundlagen der Lichtplanung und zeigt, wie BIM-Prozesse, Datenformate und Normen die Arbeit von Lichtplanern verändern. Es richtet sich sowohl an BIM-Experten, die Licht als zentrales Planungselement besser verstehen möchten, als auch an Lichtplaner, die in die BIM-Methodik einsteigen wollen. Das Buch soll einen fundierten Überblick über aktuelle Entwicklungen liefern, Herausforderungen beschreiben und Lösungsansätze für die Integration der Beleuchtung in digitale Bauwerksmodelle bieten. Schwerpunkte sind u. a.: