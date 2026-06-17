Eröffnung der neuen Entwicklungs-, Produktions- und Kundenzentren in Dänemark

Johnson Controls baut Präsenz in Europa aus

17.06.2026

Johnson Controls hat sein Wärmepumpen- und Kältemaschinenwerk im dänischen Holme bei Aarhus erweitert. Damit stärkt das Unternehmen seine Produktions- und Testkapazitäten für industrielle Großwärmepumpen, um der steigenden Nachfrage in Europa gerecht zu werden. Der Ausbau des Standorts, der vollständig mit Strom aus erneuerbaren Energiequellen betrieben wird, soll dazu beitragen, die europäische Fertigungskompetenz von Johnson Controls auszubauen und die Abhängigkeit von importierten fossilen Brennstoffen zu reduzieren.

Der EU-Kommissar für Energie und Wohnungswesen, Dan Jørgensen (links), feierte gemeinsam mit dem Bürgermeister von Aarhus, Anders Winnerskjold (mitte), und dem Referenten für EU-Politik, Rasmus Beim Hvide, zusammen mit den Mitarbeitern und Partnern von Johnson Controls die Eröffnung der erweiterten Anlage in Holme.
Bild: Johnson Controls

Der EU-Kommissar für Energie und Wohnungswesen, Dan Jørgensen (links), feierte gemeinsam mit dem Bürgermeister von Aarhus, Anders Winnerskjold (mitte), und dem Referenten für EU-Politik, Rasmus Beim Hvide, zusammen mit den Mitarbeitern und Partnern von Johnson Controls die Eröffnung der erweiterten Anlage in Holme.
Bild: Johnson Controls
Die Erweiterung umfasst 2.300 m² zusätzliche Produktionsfläche sowie ein 1.800 m² großes Kunden-Experience- und Testzentrum, das den aktuellen Prüfnormen der European Heat Pump Association gemäß EN 14511 entspricht. Dadurch stärkt Johnson Controls seine Fähigkeit, leistungsstarke Wärmepumpen für den Einsatz in Fernwärme, in der öffentlichen Infrastruktur und in industriellen Anwendungen zu entwickeln, zu produzieren und zu testen. Zu den Anwendungsfällen zählen auch kritische Umgebungen wie Forschungscampus, Life-Science-Labore, Universitäten sowie Unternehmen der Lebensmittel- und Getränkeindustrie. Das Projekt schafft über 100 neue Arbeitsplätze und umfasst die Modernisierung bestehender Gebäude am Standort.

Im Werk in Holme produziert Johnson Controls kundenspezifische Wärmepumpen und Kältemaschinen der Marke Sabroe sowie wiederaufbereitete Ersatzteile für den Ersatzteilmarkt und die Schifffahrt. Die Technologien verwenden Kältemittel mit extrem niedrigem Treibhauspotenzial (GWP), die den neuen EU-Vorschriften entsprechen, die ab 2027 bzw. 2030 in Kraft treten werden. „Der Standort bei Aarhus ist seit der Gründung durch Thomas Sabroe im Jahr 1897 ein Zentrum für Innovationen in der Heiz- und Kältetechnik“, sagt Benthe Klokkerholm, Vice President Manufacturing Operations HVAC/R, EMEA bei Johnson Controls. „Mit der Erweiterung stärkt Aarhus seine Rolle als Kompetenzzentrum für Fernwärmetechnologie und unterstützt Kunden in ganz Europa und darüber hinaus.“

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