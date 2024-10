Johnson Controls hat für die Stadtwerke Neustadt in Holstein eine hochmoderne Wärmepumpe geliefert, die zukünftig Wasser der Ostsee für die Erzeugung von grüner Wärmeenergie nutzen wird. Über ein eigenes Wärmenetz wird ndie Anlage einen Teil der Wärmeversorgung für das neue Zukunftsquartier im Hafen der Stadt übernehmen. Diese Lösung mit Meerwasser ist in dieser Größenordnung deutschlandweit bislang einzigartig, heißt es vom Unternehmen. Sie soll somit Modellcharakter für die zukünftige Transformation der Wärmeversorgung haben.

Unter der Verwendung von Meerwasser erreicht die „Sabroe DualPAC“-Wärmepumpe eine Heizleistung von bis zu 700 kW.

Bild: swnh.de Unter der Verwendung von Meerwasser erreicht die „Sabroe DualPAC“-Wärmepumpe eine Heizleistung von bis zu 700 kW. Bild: swnh.de