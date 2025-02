Haushaltsausschuss des Bundestages gibt Finanzmittel frei

Die Städtebauförderung ist als gemeinschaftliche Aufgabe von Bund, Ländern und Kommunen eines der wichtigsten Instrumente der Stadtentwicklung. Die Wirkung der Städtebauförderung reicht dabei über rein städtebauliche Veränderungen hinaus. Sie umfasst die Entwicklung und Umsetzung von Strategien für resiliente und zukunftsfähige Lebensräume – von Hitzeanpassungsplänen über Sport- und Bewegungsräume bis hin zur sozialgerechten Quartiersentwicklung. Auch im Jahr 2025 stellt der Bund weitere 3,5 Mrd. € Bundesmittel zur Verfügung – 790 Mio. € für die Städtebauförderung. An den Kosten der Städtebauförderung beteiligen sich Bund, Land und Kommune je zu einem Drittel. Der Bund hat seit 1971 ca. 23,2 Mrd. € bereitgestellt. Davon sind rund 12,7 Mrd. € in die alten Länder und seit 1990 rund 10,5 Mrd. € in die neuen Länder gegangen.

Der Bund investiert seit 2022 wieder erhöht in die Förderung des sozialen Wohnungsbaus. Allein bis 2028 sind Ausgaben des Bundes in Höhe von 21,65 Mrd. € geplant, damit mehr preisgünstiger Wohnraum entstehen kann. Die Länder kofinanzieren die Förderung mit weiteren Mitteln, sodass laut BWSB erfahrungsgemäß eine doppelt so hohe Summe für Sozialwohnungen zur Verfügung steht. Das zeige Wirkung: Allein 2023 stiegen im Vergleich zu 2022 die geförderten Wohneinheiten um mehr als 20 % auf 49.430. Weitere Programme wie die Förderung des klimafreundlichen Neubaus (KFN) oder speziell des klimafreundlichen Neubaus im niedrigen und mittleren Preissegment ergänzen hier zusätzlich.