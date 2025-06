FeuerTrutz 2025: Große Angebots- und Ausstellervielfalt

Die Ausstellerliste der FeuerTrutz ist mittlerweile online verfügbar.

Der für die Branche wichtige Bereich Brandmeldetechnik ist in diesem Jahr wieder stärker vertreten. Dieser verzeichnet deutliche Zuwächse im Vergleich zu den vergangenen Jahren, was die Bedeutung der Messe unterstreicht. Bekannte deutsche Größen, internationale Firmen und vielversprechende Newcomer sollen die Messehallen 4 und 4A des Messezentrum Nürnberg in die optimale Plattform für Wissenserweiterung, Produktsuche und Netzwerken verwandeln. Die Ausstellerliste ist auf der Webseite der FeuerTrutz verfügbar.