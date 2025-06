Neuer Veranstaltungsleiter für die FeuerTrutz: Phillip Blass im Interview

Phillip Blass ist neuer Veranstaltungsleiter der FeuerTrutz. Im Interview spricht er über seinen Einstieg, seine Sicht auf die Branche und was Fachbesucher am 25. und 26. Juni 2025 erwartet – von neuen Formaten bis hin zu Networking-Highlights.

Die FeuerTrutz, internationale Fachmesse mit Kongress für vorbeugenden Brandschutz, hat seit Mitte Mai 2025 einen neuen Veranstaltungsleiter: Phillip Blass verstärkt das Team um Stefan Dittrich, Executive Director Exhibitions. Dittrich behält die Gesamtverantwortung für die Fachmessen FeuerTrutz, GaLaBau und Holz-Handwerk. Im Interview spricht Blass über seinen Einstieg, seine Perspektive auf die Branche und die Höhepunkte der diesjährigen Messe. Den Vorbericht der tab finden Sie hier.

Herr Blass, Sie sind neu bei der FeuerTrutz. Wie sind Sie zur Messe gekommen und was macht diese für Sie besonders?

Phillip Blass, Veranstaltungsleiter FeuerTrutz.

Bild: NürnbergMesse Phillip Blass, Veranstaltungsleiter FeuerTrutz. Bild: NürnbergMesse Ich bringe langjährige Erfahrung aus der Messewelt sowie auch aus anderen Branchen mit. Die FeuerTrutz hat mich sofort begeistert – nicht nur aufgrund ihrer klaren Ausrichtung, sondern auch wegen der gesellschaftlichen und wirtschaftlichen Relevanz des vorbeugenden Brandschutzes. Besonders spannend finde ich die ganzheitliche Betrachtung des Themas auf der Messe: Hier kommen Expertinnen und Experten aus unterschiedlichsten Bereichen des Brandschutzes zusammen, um gemeinsam praxisnahe Lösungen zu entwickeln. Ich freue mich sehr darauf, gemeinsam mit Stefan Dittrich und dem Team die Erfolgsgeschichte der FeuerTrutz weiterzuschreiben.

Bis zur FeuerTrutz sind es nur noch wenige Wochen. Wo steht ihr in den Vorbereitungen – was zeichnet die diesjährige FeuerTrutz aus und was sollten Fachbesucherinnen und -besucher wissen?

Phillip Blass: Die Vorbereitungen laufen auf Hochtouren. Die Besucherwerbung ist in vollem Gange, das Rahmenprogramm wird finalisiert, und unsere Aussteller sowie Servicepartner sind bestens informiert, um eine reibungslose Durchführung zu gewährleisten. Besonders stolz sind wir darauf, dass die FeuerTrutz 2025 die größte ihrer Geschichte sein wird – sowohl hinsichtlich der Ausstellungsfläche als auch der Angebotsvielfalt. Neue Formate wie die FeuerTrutz Arena, ein hochkarätiges Kongressprogramm und zahlreiche Live-Vorführungen auf den Aktionsflächen bieten ein echtes Messeerlebnis und spürbaren Mehrwert für alle Beteiligten. Auch die Abendveranstaltung wird wieder ein Highlight – ein ideales Netzwerkevent für die gesamte Branche. Mit dem Treffpunkt Bildung & Karriere setzen wir zudem ein starkes Zeichen für die Nachwuchsförderung.

Und was sind Ihre ganz persönlichen Highlights auf der diesjährigen FeuerTrutz? Worauf freuen Sie sich am meisten?

Phillip Blass: Ich freue mich besonders darauf, viele persönliche Gespräche zu führen, neue Kontakte zu knüpfen und mich mit den Akteurinnen und Akteuren der Branche zu vernetzen. Die FeuerTrutz bietet die ideale Gelegenheit, tief in das Thema Brandschutz einzutauchen und die Vielfalt hautnah zu erleben. Mein Ziel ist es, mich aktiv in die Branche einzubringen und die Weiterentwicklung ihres Treffpunkts in Nürnberg mitzugestalten.