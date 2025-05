Die FeuerTrutz 2025 im Überblick

Am 25. und 26. Juni 2025 findet die Feuertrutz auf dem Nürnberger Messegelände statt.

Bild: NürnbergMesse / Hans-Martin Issler Am 25. und 26. Juni 2025 findet die Feuertrutz auf dem Nürnberger Messegelände statt. Bild: NürnbergMesse / Hans-Martin Issler

Rahmenprogramm mit Praxisbezug

Die Messe bietet zahlreiche Möglichkeiten zur fachlichen Vertiefung:

FeuerTrutz Arena: In der neu geschaffenen FeuerTrutz Arena stehen Fachvorträge, Podiumsdiskussionen und Networking-Formate im Mittelpunkt. Die bisherigen Aussteller-Fachvorträge werden unter dem Titel „Industry Insights“ integriert. Die Beiträge thematisieren Innovationen und zentrale Fragestellungen im vorbeugenden Brandschutz.

Forum by Asecos Academy: Die Asecos GmbH informiert zu Themen wie der Lagerung von Gefahrstoffen, dem Umgang mit Lithium-Ionen-Batterien und dem Vergleich von baulichen Brandabschnitten mit der Typ90-Technologie. Der Experimentalvortrag bietet eine praxisnahe Demonstration.

Erlebnis Brandschutz: Täglich um 12:00 und 15:00 Uhr werden auf einer Außenfläche praxisnahe Brandschutzszenarien gezeigt. Zusätzlich finden Indoor-Vorführungen bei Ausstellern statt, die Lösungen zum Rauch- und Feuerschutz im Live-Betrieb präsentieren.

Forum „Digitalisierung praktisch gestalten“: Das Forum vermittelt Ansätze zur Digitalisierung von Betriebsabläufen. In Interviews berichten Fachleute aus der Praxis über erfolgreiche Umsetzungen. Ziel ist es, Betrieben einen praxisnahen Einstieg in digitale Prozesse zu ermöglichen.

After Work im Max-Morlock-Stadion: Am ersten Messeabend findet das After Work Event im Max-Morlock-Stadion statt. Für Austausch in informeller Atmosphäre sorgen Musik, Verpflegung und Networking-Gelegenheiten. Aufgrund hoher Nachfrage wurde das Ticketkontingent erweitert. Tickets sind über den Ticketshop erhältlich.

Treffpunkt Bildung & Karriere: Aus- und Weiterbildungseinrichtungen präsentieren sich gesammelt an einem zentralen Standort. Besucher erhalten einen kompakten Überblick über berufliche Qualifizierungsangebote im Brandschutz.

Brandschutzkongress: Parallel zur Messe findet der Brandschutzkongress mit Fachvorträgen zu aktuell wichtigen Fragestellungen aus dem baulichen, anlagentechnischen und organisatorischen Brandschutz auf drei Bühnen statt. Themen sind u. a.:

Brandschutzkonzept: Praxiswissen für Planer und Prüfer Brandschutz im Bestand: Individuell und fordernd Holzbau und Brandschutz: Das neue Muster auf dem Prüfstand Betrieb: Brandschutz muss organisiert werden Anlagentechnik: Neue Lösungen und Konzepte

Tickets und weitere Informationen sind auf der Webseite des Veranstalters zu finden. Für die Teilnahme am Brandschutzkongress wird ein separates Kongressticket benötigt.