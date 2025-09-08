Bundesministerium für Wohnen, Stadtentwicklung und Bauwesen (BMWSB)

Deutlich mehr Geld für den Wohnungsbau

08.09.2025

Der Haushaltsausschuss des Deutschen Bundestages stellt für die Themen Wohnen, Stadtentwicklung und Bauwesen im Haushalt 2025 Mittel von 12 Mrd. Euro bereit

Der Haushaltsausschuss des Deutschen Bundestages hat in seiner Bereinigungssitzung am 4. September 2025 einige Anpassungen des zweiten Regierungsentwurfs für den Haushalt 2025 beschlossen und stellt dem Bundesbauministerium deutlich mehr Mittel für seine Arbeit zur Verfügung. Insgesamt beträgt der Haushalt im Einzelplan 25 für 2025 rund 12 Mrd. Euro – 7,4 Mrd. Ausgaben sowie 4,7 Mrd. als Verpflichtungsermächtigungen. Dazu kommen Programmmittel von rund 2,7 Mrd. Euro aus dem Sondervermögen Infrastruktur und Klimaneutralität (SVIK) sowie rund eine Mrd. Euro im Klima- und Transformationsfonds (KTF).

Bundesministerin für Wohnen, Stadtentwicklung und Bauwesen Verena Hubertz.
Bild: (Bundesregierung / Steffen Kugler)

Verena Hubertz, Bundesministerin für Wohnen, Stadtentwicklung und Bauwesen: „Der Haushaltsausschuss hat den Etat des Bundesbauministeriums aufgestockt, dafür sind wir sehr dankbar. Mit Rekordinvestitionen von 23,5 Mrd. Euro bis 2029 in den sozialen Wohnungsbau und einer Verstetigung der Mittel für unsere Neubauförderprogramme setzen wir die Investitionsoffensive im Wohnungsbau fort. Dazu kommt: In Deutschland schlummern enorme stille Reserven – Wohnungen, die genehmigt sind, aber noch nicht errichtet. Baufertige Planungen wollen wir möglichst schnell in Baustarts für gebaute Häuser umwandeln. Dafür haben wir als befristeten Impuls die Förderung für Baumaßnahmen im Effizienzhaus 55 Standard mit EE (Wärmeerzeugung durch Erneuerbare Energien) im Blick und bereiten in den nächsten Monaten eine entsprechende Förderung vor."

"Wir wollen aber nicht nur mehr und günstiger Bauen, sondern auch besser zusammenleben. Der Deutsche Bundestag beabsichtigt daher, rund eine Mrd. Euro in die Ertüchtigung von Sportanlagen und Schwimmbädern in dieser Legislatur auszubringen. Davon sind im Haushalt 2025 bereits 333 Mio. Euro an frischen Programmmitteln ausgebracht. Damit der Ball wieder rollt, die Dusche wieder funktioniert und der Sportkurs wieder stattfinden kann. Wir steigern damit die Attraktivität unserer Städte und Gemeinden und modernisieren Stück für Stück unser Land. Der Haushalt des Bundesbauministeriums leistet als gewichtiger Investitionshaushalt hierfür einen entscheidenden Beitrag," so die Ministerin.

Mit dem Haushalt 2025 wurden für den Einzelplan 25 u. a. folgende Punkte verabredet:

• Wohngeld: bedarfsgerechte Erhöhung der Ausgaben um 210 Mio. Euro auf 2,36 Mrd. Euro

• Sozialer Wohnungsbau: Neue Programmscheibe in Höhe von 3,5 Mrd. Euro

• Städtebauförderung: Neue Programmscheibe der Städtebauförderung in Höhe von rund 790 Mio. Euro

Mit dem Haushalt 2025 wurden zudem folgende Punkte im Bereich des Klima- und Transformationsfonds (KTF) verabredet:

• Energetische Stadtsanierung: Neue Fördermittel in Höhe von 75 Mio. Euro

• Anpassung urbaner und ländlicher Räume an den Klimawandel: Neue Förderrunde in Höhe von 80 Mio. Euro

Zusätzlich wurden folgende Mittel im Sondervermögen für Infrastruktur und Klimaneutralität verabredet, die bislang insbesondere im KTF veranschlagt waren:

• Klimafreundlicher Neubau im Niedrigpreissegment (KNN): Neue Programmscheibe in Höhe von 600 Mio. Euro

• Klimafreundlicher Neubau (KFN): Neue Programmscheibe in Höhe von rund 1,11 Mrd. Euro

• "Gewerbe zu Wohnen" (GzW) wird in 2026 starten; Mittel in 2025 zur Vorbereitung des Programmstarts sind bereitgestellt

• Wohneigentumsförderung für Familien (WEF): Neue Programmscheibe in Höhe von 350 Mio. Euro

• Das Förderprogramm "Jung kauft Alt" (JkA) wird mit einer neuen Programmscheibe in Höhe von 350 Mio. Euro weitergeführt

Außerdem wurde mit dem Programm Sanierung kommunaler Sportstätten eine Programmscheibe in Höhe von 333 Mio. Euro ausgebracht.

