BVF-Infoblatt zu Fußbodenheiz- und -kühlsystemen

Inwiefern die Entscheidung für eine Sonderkonstruktion bzw. Fußbodenheizung mit minimierter Konstruktionshöhe, statt einer Standard-Konstruktion zusätzliche positive Effekte generieren kann, und welche Systeme zur Wahl stehen, wird in einem neuen Bundesverband Flächenheizungen und Flächenkühlungen e.V. (BVF)-Infoblatt zusammengefasst. Für die Modernisierung oder Sanierung werden von vielen Anbietern spezielle Systeme wie Dünnschicht- oder dünnschichtige Estrichsysteme, teilweise mit Trockenestrichen, als Last- und Wärmeverteilschicht angeboten.



