Für mehr Transparenz und Effizienz

ABB und Samsung vernetzen Gebäudedaten

19.06.2026

Beim gemeinsamen Kundenevent im Samsung Business Experience Center in Frankfurt präsentierten die Partner die Integration von „ABB Ability BuildingPro“ und „Samsung SmartThings Pro“ (v. l.): Emre Evinc (Director, Head of IoT Business, Europe at Samsung Electronics), Hoon Seol (Executive Vice President and Head of Consumer Electronics Division at Samsung Electronics Germany), Mike Mustapha (Division President, ABB Electrification's Smart Buildings Division), Mark Zwerner (Global Vice President, Strategic Partnerships, ABB Electrification's Smart Buildings Division), Dr. Thorsten Böker (Director Business Development at Samsung Electronics Germany).
Bild: Samsung Electronics

Beim gemeinsamen Kundenevent im Samsung Business Experience Center in Frankfurt präsentierten die Partner die Integration von „ABB Ability BuildingPro“ und „Samsung SmartThings Pro“ (v. l.): Emre Evinc (Director, Head of IoT Business, Europe at Samsung Electronics), Hoon Seol (Executive Vice President and Head of Consumer Electronics Division at Samsung Electronics Germany), Mike Mustapha (Division President, ABB Electrification's Smart Buildings Division), Mark Zwerner (Global Vice President, Strategic Partnerships, ABB Electrification's Smart Buildings Division), Dr. Thorsten Böker (Director Business Development at Samsung Electronics Germany).
Bild: Samsung Electronics
ABB und Samsung Electronics bauen ihre bestehende Zusammenarbeit weiter aus und verknüpfen die Smart-Building-Plattform „ABB Ability BuildingPro“ mit der „SmartThings-Pro“-Plattform von Samsung. Die Integration soll Betreibern und Eigentümern von Gebäuden einen zentralen Zugriff auf Gebäudedaten, Analysen und Steuerungsfunktionen über eine gemeinsame digitale Umgebung ermöglichen.

„Gebäudebetreiber benötigen heute eine verlässliche Datengrundlage und intelligente Werkzeuge, um komplexe Immobilienportfolios effizient zu verwalten“, sagt Mike Mustapha, Präsident Division Smart Buildings bei ABB Elektrifizierung. „Durch die Integration von ‚ABB Ability BuildingPro‘ und ‚Samsung SmartThings Pro‘ erhalten sie genau die Informationen, die sie für fundierte Entscheidungen und einen nachhaltigen Gebäudebetrieb benötigen.“ Chan-Woo Park, Executive Vice President der Samsung Electronics Device eXperience Division, ergänzt: „‚Samsung SmartThings Pro‘ bietet Unternehmen eine vertraute Plattform, um Gebäude und technische Anlagen effizient zu verwalten. In Kombination mit ‚ABB Ability BuildingPro‘ entsteht ein vernetztes Nutzererlebnis, das den Gebäudebetrieb vereinfacht und zusätzliche Transparenz schafft.“

Die gemeinsame Lösung ermöglicht einen zentralen Überblick über Beleuchtung, Raumklima, Beschattung und Zutrittskontrolle. Ergänzt werden diese Funktionen durch Energieverbrauchsdaten sowie Informationen zur Raumnutzung und Anwesenheit. Darüber hinaus stehen umfangreiche Analysefunktionen zur Verfügung, die eine kontinuierliche Optimierung der Gebäudeperformance unterstützen, bspw. in Bürogebäuden, Einzelhandelsflächen oder anderen gewerblich genutzten Immobilien.

Belegungsabhängiges Energiemanagement und zentrales Monitoring

„Samsung SmartThings Pro“ integriert diese Funktionen über eine sichere Cloud-to-Cloud-Anbindung in das Samsung-Ökosystem und ermöglicht so den Datenaustausch zwischen beiden Plattformen.
Bild: Samsung Electronics

„Samsung SmartThings Pro“ integriert diese Funktionen über eine sichere Cloud-to-Cloud-Anbindung in das Samsung-Ökosystem und ermöglicht so den Datenaustausch zwischen beiden Plattformen.
Bild: Samsung Electronics
Für die Hotellerie haben ABB und Samsung zudem eine spezielle Lösung entwickelt. Sie basiert auf „ABB i-bus KNX“ in Verbindung mit der Software von „NETxAutomation“ und ermöglicht die Integration von Gästezimmern in „Samsung SmartThings Pro“. Hotelbetreiber profitieren von einem belegungsabhängigen Energiemanagement sowie von zentralem Monitoring. Dadurch lassen sich Energieverbrauch und Betriebskosten reduzieren. Die Lösung unterstützt zudem eine schrittweise Einführung, sodass Kunden die Technologie zunächst in einem einzelnen Bereich testen können, bevor sie auf eine gesamte Immobilie oder ein größeres Gebäudeportfolio ausgeweitet wird.

Gäste können gleichzeitig Beleuchtung, Raumklima, Beschattung und Unterhaltungssysteme bequem über „Samsung SmartThings Pro“ von ihrem eigenen Smartphone aus steuern und anpassen. Eine zusätzliche App ist dafür nicht erforderlich. Die gemeinsame Lösung wird 2026 zunächst an drei Referenzstandorten eingesetzt: im Samsung Business Experience Center in Eschborn, im Samsung Training Center in Amsterdam sowie am ABB-Standort Middelfart in Dänemark. Dort soll gezeigt werden, wie sich durch die Integration die Energieeffizienz, der Gebäudebetrieb und der Nutzerkomfort in realen Anwendungen verbessern.

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