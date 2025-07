35 Jahre mh-software: Vom TGA-Berechnungsprogramm zur zukunftsfähigen BIM-Planungssoftware

Die mh-software GmbH feiert in diesem Jahr ihr 35-jähriges Bestehen. Was 1990 mit einer Idee und einem klaren Ziel begann – die komplexe Planung in der technischen Gebäudeausrüstung (TGA) einfacher zu machen – ist nach eigenen Angaben heute eine der führenden unabhängigen Anwendungen für modellbasierte TGA-Planung im deutschsprachigen Raum. Die Planungssoftware „mh-BIM“ unterstützt Ingenieurbüros, Techniker und Systemplaner bei der täglichen Arbeit mit praxisnahen Funktionen, qualitativ hochwertige Berechnungen, zahlreichen CAD-Funktionen und einem klaren Bekenntnis zu Open BIM-Standards.

Heute: Die Planungssoftware „mh-BIM“ kombiniert Konstruktion und Berechnung in einem Programm.

Gegründet wurde mh-software von Dipl.-Ing. Martin Holzschuh und Heinz Lang. Das Unternehmen ist ein Familienbetrieb mit Sitz in Karlsruhe. Mit Meike Weiß und Marc Holzschuh ist bereits die nächste Generation aktiv an Bord. mh-software steht auch in Zukunft für Nähe zur Praxis, langfristige Kundenbindung und einen klaren Fokus: Komplexe Planung einfach machen. „Das gelingt uns, weil wir die Bedürfnisse unserer Kunden verstehen, offen für neue Technologien sind und unabhängig denken – seit 35 Jahren“, so Gründer Martin Holzschuh.