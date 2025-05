Zusammenspiel von digitaler Raumerfassung und TGA-Planung

Die Kombination aus der Raumscan-Plattform „Metaroom“ und der Planungssoftware „DDScad“ von Graphisoft ermöglicht es TGA-Fachhandwerkern und ‑planern jetzt, Räume in 3D zu erfassen und auf dieser Grundlage umgehend mit der Planung der gebäudetechnischen Systeme zu starten. Hierfür entwickelten die Softwareunternehmen Amrax und Graphisoft in Zusammenarbeit eine Schnittstelle, welche die Übergabe der mit Metaroom erstellten 3D-Modelle an das gewerkeübergreifend einsetzbare TGA-Planungswerkzeug sicherstellt. So sollen Anwender Zeit sparen und das Fehlerrisiko beim Anlegen von Gebäudegrundrissen und -modellen minimieren. Den Workflow und die Vorteile der neuen Softwarekombination stellen die Kooperationspartner am 21. Mai 2025 um 15 Uhr in einem kostenfreien Webinar vor.

Bild: Amrax / Graphisoft Das Zusammenspiel von „DDScad“ und der „Metaroom Scan App“ macht es möglich, Räume digital zu erfassen und direkt in dem TGA-Planungswerkzeug weiterzuplanen. Bild: Amrax / Graphisoft

Übergabe per IFC-Schnittstelle

Mit der „Metaroom Scan App“ erfassen TGA-Fachleute beliebige Räume, Etagen oder Gebäude mithilfe ihres Apple Pro-Mobilgeräts. Hieraus werden maßstabsgetreue 2D-Grundrisse oder CAD-fähige 3D-Modelle automatisiert erstellt. Anschließend können im Metaroom „Workspace“ wichtige Bereiche und Elemente markiert oder mithilfe von KI im 3D-Modell ergänzt werden. Räume lassen sich definieren; Während des Scannens aufgenommene Schnappschüsse von Raumbereichen können mit zusätzlichen Informationen und Notizen angereichert werden. Gegenüber manuellen Messmethoden können mit Metaroom nach eigenen Angaben bis zu 90 % Zeitersparnis erzielt werden.

Die Übergabe der erfassten Gebäudeinformationen an „DDScad“ erfolgt über das offene Dateiformat IFC. Auf der Basis des importierten 3D-Modells lässt sich hier die komplette technische Gebäudeausrüstung projektieren – von der Elektrotechnik über SHKL-Systeme bis hin zu sicherheitstechnischen Anlagen. Dabei unterstützen vielfältige Fachfunktionen sowie integrierte automatische Berechnungs- und Prüfroutinen. Darüber hinaus bietet die Open-BIM-fähige Planungssoftware Visualisierungsoptionen für die Präsentation von Planungsergebnissen sowie eine umfassende und rechtssichere Dokumentation.

Webinar und On-Demand-Video

Im Rahmen des speziell auf TGA-Fachleute zugeschnittenen Webinars erläutern die Referenten der beiden Unternehmen den gesamten Arbeitsprozess – vom Scan über die Modellbearbeitung bis hin zum Import und zur Verwendung in der TGA-Anwendung – anhand eines Praxisbeispiels. Darüber hinaus erhalten die Teilnehmenden Tipps für den Einsatz der Softwarekombination im Arbeitsalltag. Die Anmeldung ist auf der Webseite des Veranstalters möglich. Darüber hinaus wird das Webinar im Nachgang als On-Demand-Video verfügbar sein.