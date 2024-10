ZVEI kritisiert Gesetzentwurf zum Gebäudetyp E

Laut ZVEI erhöht eine geringere Ausstattung jedoch das Risiko von Unfällen oder Bränden durch eine Überlastung der elektrischen Anlage.

Bild: Clipdealer Laut ZVEI erhöht eine geringere Ausstattung jedoch das Risiko von Unfällen oder Bränden durch eine Überlastung der elektrischen Anlage. Bild: Clipdealer tab unlängst berichtete. Der Entwurf des Gebäudetyp-E-Gesetzes sieht vor, das von anerkannten Normen wie z. B. DIN 18012 bis 18015 (Elektrische Anlagen in Wohngebäuden) künftig rechtsicher abgewichen werden kann. Auf diese Weise möchte die Bundesregierung ein einfacheres Bauen fördern.

„Diese Normen beschreiben eine Reihe kombinierter Sicherheits- und Ausstattungsmerkmale, die nicht wie im Entwurf vorgesehen voneinander getrennt betrachtet werden können. Der Rückgriff auf bautechnische Normen darf nicht ausschließlich den Aspekt der Sicherheit berücksichtigen, sondern muss auch weitere, durch gesetzliche Vorgaben vorgegebene Funktionalitäten etwa der elektrischen Anlage abbilden. Dazu gehört auch die Definition von Mindestausstattungen“, sagt Sebastian Treptow, Bereichsleiter Gebäude im ZVEI. Wirkliches Einsparpotenzial böte die Abweichung im Fall der Elektroinstallation zudem nicht. Diese sei im Wohnungsneubau für nur etwa 3 % der Gesamtkosten verantwortlich. Eine geringere Ausstattung erhöhe jedoch das Risiko von Unfällen oder Bränden durch eine Überlastung der elektrischen Anlage.

Normen als Basis für Planungssicherheit

Normen dienen als Grundlage für die Planung von Gebäuden. Sie sorgen für Planungssicherheit, Transparenz und Vergleichbarkeit und tragen damit zur Optimierung der gesamten Prozesskosten bei. „Ohne Planungsnormen sind Angebote für Auftraggeber und Bauherren nicht mehr vergleichbar. Zudem droht eine Kostenexplosion, weil sich die Planung ohne verbindliche Vorgaben vervielfältigen wird“, ergänzt Treptow. Die eigentliche Absicht der Bundesregierung, Prozesse im Wohnungsneubau zu beschleunigen und Baukosten zu senken, würde so konterkariert.

Neu errichtete Gebäude müssen eine zukunftsfähige elektrische Infrastruktur haben. Hier auf Ausstattungsmerkmale zu verzichten, wäre laut ZVEI kontraproduktiv. Die Kosten für das Nachrüsten von Energiewendetechnologien wie Wärmepumpen, PV-Anlagen, Stromspeicher oder Ladestationen stünden in keinem Verhältnis zu den geringen Einsparpotenzialen, die durch die Abweichung von den vorgenannten Normen erzielt wird.