Was macht optimales Raumklima aus? Dieser komplexen Frage widmet sich das neue Whitepaper „Nachhaltiges Wohnen“.

Bild: Zehnder Group Deutschland GmbH Was macht optimales Raumklima aus? Dieser komplexen Frage widmet sich das neue Whitepaper „Nachhaltiges Wohnen“. Bild: Zehnder Group Deutschland GmbH Nachhaltiges Wohnen“ beschäftigt sich Zehnder mit der komplexen Frage, was optimales Raumklima ausmacht. Dabei geht das Unternehmen speziell auf die Bedürfnisse von Verbrauchern in modernen Wohngebäuden ein.

Wenn extreme Temperaturen und Wetterlagen zunehmen und jede Hitzeperiode neue Rekorde bricht, wird der Komfort in den eigenen vier Wänden zu einem kostbaren Gut. Dieses bewahrt die professionelle Lufttemperierung, indem sie effektiven Schutz vor Überhitzung bietet und für eine komfortable Raumtemperatur sorgt.

Neben dem Thema Komfort ist Wohngesundheit heute der zweite zentrale Anspruch an gutes Raumklima. Die Wohnraumlüftung reduziert erwiesenermaßen den Schadstoffgehalt in der Raumluft – seien es CO 2 , VOC, Pilzsporen, Pollen oder Feinstaub. Die dritte große Säule nimmt das Thema Energieeffizienz ein. Mithilfe eines leistungsstarken Wärmeübertragers können Komfort-Lüftungsgeräte über 80 % der enthaltenen Wärme zurückgewinnen, dadurch reduzieren sich die Heizkosten gegenüber dem manuellen Lüften um bis zu 60 %. Gleichzeitig arbeitet ein kombiniertes System aus Lüftung und Lufttemperierung mit minimalem Energieeinsatz.

Alle wichtigen Parameter zum Thema „Nachhaltiges Wohnen“ bildet das gleichnamige Whitepaper ab. Auf 19 Seiten kommen dabei Lüftungsexperten zu Wort und Praxisbeispiele sowie Grafiken veranschaulichen komplexe Zusammenhänge. Damit haben Architekten, Planer, Fachhandwerker und Bewohner einen praktischen und anschaulichen Leitfaden zur Hand. Das Whitepaper ist ab sofort auf der Website des Unternehmens zum kostenfreien Download verfügbar.