Neues Whitepaper zur Raumluftqualität

Während die Außenluftqualität (Outdoor Air Quality, OAQ) seit Jahrzehnten reguliert ist, müsste nach Bekunden von Carel auch die Innenraumluft (Indoor Air Quality, IAQ) – in der Menschen etwa 92 % ihrer Zeit verbringen – dringend überwacht und verbessert werden. In geschlossenen Räumen ist es wahrscheinlicher, dass hohe Konzentrationen von Schadstoffen wie Formaldehyd und Feinstaub sowie eine größere Verbreitung von mikroskopischen Krankheitserregern, einschließlich Viren, auftreten. Carel hat ein neues Whitepaper mit dem Titel „Luftqualität – Gesundheit und Behaglichkeit in Gebäuden“ herausgegeben. Das Dokument beleuchtet die zentrale Rolle der Luftqualität in Innenräumen für die Gesundheit und das Wohlbefinden der Gebäudenutzer.

Das Whitepaper „Luftqualität – Gesundheit und Behaglichkeit in Gebäuden“ enthält praktische Empfehlungen zur Gewährleistung gesunder Innenraumluft.

Bild: Carel

Das Dokument enthält praktische Empfehlungen zur Gewährleistung gesunder Innenraumluft. Es schlägt vor, welche Parameter überwacht werden sollten, um Komfort und Gesundheit der Raumnutzer zu verbessern. Besonderes Augenmerk liegt auf der Regelung der relativen Luftfeuchte zur Eindämmung von Krankheitserregern und zugunsten einer sicheren und angenehmen Umgebung. Raul Simonetti, HVAC/R Corporate Business Manager bei Carel, sagt: „Wir freuen uns, diese neue Forschungsarbeit zu präsentieren. Die Bedeutung von IAQ sollte – wie es aktuelle gesetzliche Entwicklungen zeigen – gleichrangig mit Nachhaltigkeit und Dekarbonisierung behandelt werden, damit der Schutz der menschlichen Gesundheit mit dem Umweltschutz Hand in Hand gehen kann.“

Das Whitepaper ist nach Registrierung auf der Webseite des Herausgebers zu beziehen.