Wettbewerb „Auf IT gebaut – Bauberufe mit Zukunft“ 2025 ist gestartet

In vier Wettbewerbsbereichen werden jeweils Geldpreise für die ersten drei Plätze vergeben. Anmeldungen sind bis zum 16. Oktober 2024 möglich.

Architektur

Baubetriebswirtschaft

Bauingenieurwesen

Handwerk und Technik

Auch der Sonderpreis Start-up wird in 2025 wieder vergeben. In allen Bereichen können Einzel- sowie Team-Arbeiten eingereicht werden. Online-Anmeldungen zur Teilnahme am Wettbewerb sind bis zum 16. Oktober 2024 auf www.aufitgebaut.de möglich. Hier gibt es auch ein Wettbewerbs-Archiv mit Anregungen und Inspirationen für mögliche Themen aus den vergangenen Jahren. Die Broschüre zum Wettbewerb 2024 bietet einen Überblick über die Preisträgerinnen und Preisträger der letzten Wettbewerbsrunde, die prämierten Arbeiten sowie weitere Informationen zur Besetzung und den Beurteilungskriterien der Jury. Die Broschüre ist kostenfrei als Printversion (Bestellungen per E-Mail an: ) oder als Download erhältlich. Folgende Preise werden in jeder der vier Kategorien vergeben: