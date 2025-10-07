100 % grüner Wasserstoff für Raumwärme

Weishaupt ist Partner bei Wasserstoff-Projekt der Westnetz

07.10.2025

In Holzwickede fließt seit Oktober 2022 reiner Wasserstoff durch eine öffentliche Erdgasleitung. Der Heiztechnikspezialist liefert dafür Brennwertgeräte mit Zulassung für 100 % H2.

In Holzwickede, einer Gemeinde bei Dortmund, fließt seit Oktober 2022 100 % grüner Wasserstoff (H2) durch eine Leitung der öffentlichen Erdgasversorgung. Der Verteilnetzbetreiber Westnetz GmbH hat dazu einen Teil des Erdgasnetzes für den Transport von H2 umgestellt. Drei Unternehmen erzeugen damit einen Teil der benötigten Raumwärme. Das deutschlandweit einmalige Forschungs- und Entwicklungsprojekt „H2HoWi“ wurde vom Deutschen Brennstoffinstitut Freiberg begleitet und schafft wichtige Voraussetzungen für das Gelingen der Energiewende vor Ort. Unterstützt wird das Projekt vom regionalen Netzeigentümer Energienetze Holzwickede.

Das mit 100 % grünem Wasserstoff betriebene Brennwertgerät von Weishaupt im Showroom des Projektes H2HoWi.
Bild: Weishaupt

Westnetz hat eine vorhandene Mitteldruck-Erdgasleitung vom Verteilnetz getrennt und an einen Wasserstoffspeicher angeschlossen. Dieser wird mit grün zertifiziertem, klimaneutralem Wasserstoff der Qualität 3.0 (Reinheit 99,9 %) gefüllt, der bei einem Druck von maximal 40 bar gespeichert wird. Eine Gasdruckregelmessanlage regelt den Druck des Wasserstoffs für den Transport herunter. Wie Erdgas ist Wasserstoff geruchslos und wird daher mit dem gleichen Geruchsstoff wie Erdgas versehen. Durch die umgestellte Erdgasleitung wird der grüne Wasserstoff dann zu den Kunden transportiert.

Neben der Umstellung der Erdgasleitung waren auch Anpassungen bei den drei beteiligten Kunden erforderlich. Dort wurden wasserstofftaugliche Gas-Brennwertgeräte Weishaupt „Thermo Condens“ installiert: zwei Geräte mit 32 kW Leistung, eines mit 15 kW. Zusätzlich ist in einem Showroom ein 32 kW-Gerät in Betrieb. Sie verbrennen den reinen Wasserstoff nahezu emissionsfrei.

Drei Westnetz-Kunden heizen mit Wasserstoff-Brennwertgeräten.
Bild: Weishaupt

Als einer der ersten Hersteller hat Weishaupt für das neue Gas-Brennwertgerät „Thermo Condens“ die Gerätezulassung für den Betrieb mit 100 % Wasserstoff erhalten. Das neue Brennwertgerät gibt es in den Leistungen 15, 25 oder 32 kW. Erstmals ist eine komplett überarbeite Regelung samt Bedienkonzept eingesetzt. Entwickler und Hersteller ist Neuberger, der Experte für Regelung, Steuerung und Automation in der Weishaupt Gruppe. Die bisherigen Erkenntnisse aus dem Projekt H2HoWi deuten darauf hin, dass bestehende Gasverteilnetze in der Lage sind, reinen Wasserstoff zu transportieren. Die betrieblichen Abläufe können problemlos auf das „neue” Gas angepasst werden. Der Betrieb der Einrichtung ist zunächst bis Ende 2026 geplant.

Max Weishaupt SE 88477 Schwendi

