Weishaupt ist Partner bei Wasserstoff-Projekt der Westnetz

In Holzwickede fließt seit Oktober 2022 reiner Wasserstoff durch eine öffentliche Erdgasleitung. Der Heiztechnikspezialist liefert dafür Brennwertgeräte mit Zulassung für 100 % H2.

In Holzwickede, einer Gemeinde bei Dortmund, fließt seit Oktober 2022 100 % grüner Wasserstoff (H2) durch eine Leitung der öffentlichen Erdgasversorgung. Der Verteilnetzbetreiber Westnetz GmbH hat dazu einen Teil des Erdgasnetzes für den Transport von H2 umgestellt. Drei Unternehmen erzeugen damit einen Teil der benötigten Raumwärme. Das deutschlandweit einmalige Forschungs- und Entwicklungsprojekt „H2HoWi“ wurde vom Deutschen Brennstoffinstitut Freiberg begleitet und schafft wichtige Voraussetzungen für das Gelingen der Energiewende vor Ort. Unterstützt wird das Projekt vom regionalen Netzeigentümer Energienetze Holzwickede.

Bild: Weishaupt Das mit 100 % grünem Wasserstoff betriebene Brennwertgerät von Weishaupt im Showroom des Projektes H2HoWi. Bild: Weishaupt

Neben der Umstellung der Erdgasleitung waren auch Anpassungen bei den drei beteiligten Kunden erforderlich. Dort wurden wasserstofftaugliche Gas-Brennwertgeräte Weishaupt „Thermo Condens“ installiert: zwei Geräte mit 32 kW Leistung, eines mit 15 kW. Zusätzlich ist in einem Showroom ein 32 kW-Gerät in Betrieb. Sie verbrennen den reinen Wasserstoff nahezu emissionsfrei.