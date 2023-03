Bild: IGT Bild: IGT Ladeinfrastruktur für E-Mobilität in der Wohnungseigen-tümergemeinschaft (WEG)“ des IGT (Institut für Gebäudetechnologie GmbH) führt alle wesentlichen Fragestellungen auf und enthält Umsetzungshinweise. Nun bietet das Institut zwei Webinare zu diesem Thema an. Die einstündigen Seminare mit Prof. Dr. Michael Krödel sind kostenlos und finden am Freitag, 31.03., von 10 – 11 Uhr sowie am Mittwoch, 05.04., von 14 – 15 Uhr statt. Anmeldungen sind auf der Website des Instituts möglich.