Elektromobilität: Whitepaper zur Ladeinfrastruktur im Mehrparteienhaus

Bild: Institut für Gebäudetechnologie Bild: Institut für Gebäudetechnologie IGT (Institut für Gebäudetechnologie GmbH) widmet sich dem aktuellen Themengebiet „Elektromobilität – Ladeinfrastruktur in der WEG“ umfassend in einem Whitepaper. Insbesondere im Mehrparteienhaus – d. h. Wohnungseigentümergesellschaften (WEG) – bestehe Handlungsbedarf hinsichtlich der Ladeinfrastruktur für Elektrofahrzeuge, da gesetzlich jeder Bewohner das Anrecht auf eine Lademöglichkeit in der Tiefgarage oder auf zur Liegenschaft gehörenden Außenparkflächen hat. Dabei wird die Installation einer Lademöglichkeit nicht ohne bauliche Veränderung möglich sein. Deshalb ist vielfach eine Entscheidung der WEG gefragt. Im Hinblick auf den zunehmenden Leistungsbedarf für die Elektrofahr-zeuge sei es sinnvoll, eine zukunfts-fähige, erweiterbare Variante zu wählen, so das Institut. Dazu wurde ein umfangreiches Whitepaper erstellt, dass alle wesentlichen Fragestellungen aufführt und Umsetzungshinweise enthält. Dieses steht zum kostenlosen Download auf der Website des IGT bereit.