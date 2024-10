Verband für Bauen im Bestand gründet BiB Academy

Reparatur-Kultur in Lehre, Aus- und Weiterbildung

Der Verband für Bauen im Bestand e.V. (BiB) wird zukünftig eng mit Bildungsinstitutionen, Hochschulen und Weiterbildungseinrichtungen in der Immobilienwirtschaft, Architektur und im Bauwesen zusammenarbeiten und hat deswegen die BiB Academy gegründet. Die Kooperationen soll die Integration neuester wissenschaftlicher Erkenntnisse und praxisorientierter Methoden des Bauens im Bestand in die Lehre- und Ausbildungsprogramme gewährleisten.

Die BiB Academy bietet Bildungseinrichtungen spezialisierte Module und qualifizierte Dozierende an.

Bild: BiB Die BiB Academy bietet Bildungseinrichtungen spezialisierte Module und qualifizierte Dozierende an. Bild: BiB

Fokus auf Bestand verlagern

Ein zentraler Aspekt ist es somit, den Fokus der Bau- und Immobilienbranche von Neubauten auf das Bauen im Bestand zu verlagern. Da der Neubau laut BiB deutlich mehr CO 2 -Emissionen verursacht als die Umgestaltung bestehender Gebäude, ist es wichtig, das Wissen über nachhaltige Baupraktiken stärker in der Ausbildung zu verankern. Dadurch wird die Innovationskraft der Branche gestärkt und nachhaltige Baupraktiken sowie das Handwerk werden gefördert. Vor diesem Hintergrund haben die BiB-Vorständinnen Sarah Dungs, Anastasija Radke, Nicola Halder-Hass und Annabelle von Reutern die BiB Academy entwickelt. „Langfristig zielt die BiB Academy darauf, eine Generation von Fachkräften auszubilden, die nachhaltiges Bauen priorisiert, um natürliche Ressourcen zu schützen und CO 2 -Emissionen zu reduzieren“, sagt Anastasija Radke.

Derzeit bestehen Kooperation mit der bbw Hochschule, IREBS und dem REM-Studiengang. Als Dozierende sind bislang die Vorständinnen und die Gründungsmitglieder aktiv. Sarah Dungs, Vorstandsvorsitzende des Verbandes für Bauen im Bestand und Geschäftsführerin der Greyfield Group, sagt: „Bislang ist die Immobilienbranche auf den Neubau ausgerichtet, was sich auch in den Aus- und Weiterbildungsangeboten widerspiegelt. Nur wenige Institutionen bieten Lehrinhalte zum Thema Bauen im Bestand an. Das Ziel der BiB Academy ist es, bestehende Bildungseinrichtungen mit schnell verfügbaren Lehrangeboten zu unterstützen, ohne neue Institutionen zu schaffen. Dies soll den Fokus der Lehre und Ausbildung vom Neubau auf den Bestand verlagern, um die Branche dabei zu unterstützen, ihre Klimaziele zu erreichen und nachhaltiger zu agieren und wieder eine Reparatur-Kultur zu etablieren.“