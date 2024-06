Mit der neuen Produktionslinie am Standort Neunheim will Varta seine Stellung im stark wachsenden Energiespeichermarkt ausbauen. Rund 50.000 Stromspeicher sollen hier pro Jahr produziert werden. Das Unternehmen begreift die Investition auch als Bekenntnis zur Energiespeicher-Produktion in Deutschland.

In der ersten Ausbaustufe sollen jährlich bis zu 50.000 Speicher das Werk verlassen. Die ersten Geräte sollen ab Mitte Juli ausgeliefert werden. Varta hat in die neue Produktion rund 20 Mio. Euro investiert. Es entstehen 120 Arbeitsplätze.