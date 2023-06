Uponor Webinare vor der Sommerpause

Noch vor der großen Sommerpause hat Uponor in seinen Onlineschulungen verschiedene Themen im Fokus: Welches Flächenheizungs-System eignet sich besonders für eine Modernisierung? Wie können Schallschutz-Vorgaben eingehalten werden und was hat es eigentlich mit dem GEG auf sich? All diese Fragen und viele mehr beantwortet das Unternehmen in den kostenfreien Webinaren.

Bild: Uponor In den Onlineschulungen vermittelt der Hersteller Fachwissen zu verschiedenen Themen. Bild: Uponor

So beschäftigt sich das Unternehmen in einem eigenen Webinar mit der DIN-Ergänzung 12831-2: 2020-04. Hier geht es vor allem darum, die neue Heizlast-Norm genauer zu betrachten und Unterschiede zur vorherigen Fassung herauszuarbeiten. So können die neuen Anforderungen fachgemäß umgesetzt und alle Normen eingehalten werden.

Terminübersicht

o Das Gebäudeenergiegesetz, 15. Juni 2023

o Heizlast und Heizleistung, 20. Juni 2023

o Systemauswahl Renovierung mit Flächenheizung, 27. Juni 2023

o Schallschutzanforderung und -Berechnung im Massivbau, 4. Juli 2023

- Dauer: 60 Minuten

- Das aktuelle Webinarprogramm und alle aktuellen Termine finden Interessierte auf der Website des Herstellers. Dort ist auch die Anmeldung möglich.