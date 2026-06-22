Unternehmerpersönlichkeit Uwe Ziehl verstorben

Die Eigentümerfamilie Ziehl, der Aufsichtsrat, der Vorstand sowie die gesamte Belegschaft von Ziehl-Abegg trauern um Uwe Ziehl. Der Unternehmer und langjährige Aufsichtsratsvorsitzende ist am 6. Juni 2026 im Alter von 79 Jahren verstorben.

Uwe Ziehl ist im Alter von 79 Jahren verstorben.

Bild: Ziehl-Abegg Uwe Ziehl ist im Alter von 79 Jahren verstorben. Bild: Ziehl-Abegg

Nach seinem Ingenieurstudium gründete Uwe Ziehl bereits 1967 die Ziehl Industrie-Elektronik GmbH in Schwäbisch Hall. Uwe Ziehl hat die Entwicklung von Ziehl‑Abegg über Jahrzehnte maßgeblich geprägt und entscheidend vorangetrieben. Ziehl-Abegg entwickelte sich so zu einem weltweit tätigen Technologiekonzern für Ventilatoren, Elektromotoren und Regeltechnik. Ein besonderer Meilenstein war die Zusammenführung der Familienanteile in einer gemeinsamen Holding. Mit diesem Schritt schuf Uwe Ziehl die Grundlage dafür, dass Ziehl-Abegg sich als unabhängiges Familienunternehmen erfolgreich am Markt entwickelt. Gleichzeitig ermöglichte dies hohe Investitionen in Forschung, Entwicklung und Produktion.

Von 2005 bis 2020 stand Uwe Ziehl an der Spitze des Aufsichtsrats. Auch in dieser Funktion begleitete er die strategische Entwicklung des Unternehmens mit großem Engagement und technischem Sachverstand. Sein Denken war stets langfristig geprägt. Innovation, Qualität und die Verbundenheit mit den Mitarbeitern standen dabei im Mittelpunkt.

Uwe Ziehl forcierte über viele Jahre den konsequenten Ausbau der Fertigungstiefe und der technologischen Kompetenz von Ziehl-Abegg. Dazu gehörte unter anderem der Einstieg in die eigene Produktion von Kunststoffkomponenten im Gewerbepark Hohenlohe. Gemeinsam mit dem firmeneigenen Aluminiumguss in Schöntal-Bieringen entstand so eine Fertigungsstruktur, die bis heute zu den besonderen Stärken des Unternehmens zählt. Joachim Ley, Vorstandsvorsitzender von Ziehl-Abegg, würdigt Uwe Ziehl als prägende Unternehmerpersönlichkeit: „Uwe Ziehl hat die Entwicklung von Ziehl-Abegg entscheidend mitgestaltet. Er hat Ziehl-Abegg über Jahrzehnte mit klaren Entscheidungen und technischer Konsequenz geprägt. Unser Mitgefühl gilt seiner Familie."

Uwe Ziehl hinterlässt seine Ehefrau und zwei Kinder. Er hat den Generationenübergang langfristig vorbereitet und 2021 die Führung des Unternehmens in die Hände seiner Kinder gelegt; Dennis Ziehl ist seit Januar 2021 Aufsichtsratsvorsitzender. Die Familie bittet darum, ihre Privatsphäre in dieser Zeit zu respektieren.