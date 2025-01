Neuer Vice President Operations EMEA bei Ziehl-Abegg

Der Kupferzeller Sebastian Wohlleben übernimmt zum Jahresbeginn 2025 eine Schlüsselrolle bei Ziehl-Abegg: Zusätzlich zu seinen bisherigen Aufgaben wird er Vice President Operations Mitteleuropa. In dieser Position verantwortet er zukünftig alle europäischen Werke des Unternehmens. Neben seiner neuen Funktion bleibt Wohlleben weiterhin übergangsweise Werkleiter des Produktionsstandortes für Antriebstechnik und Global President Drives. Mit seiner neuen Position untermauert der 36-Jährige nach Bekunden von Ziehl-Abegg seine Schlüsselrolle im Unternehmen und soll maßgeblich zur weiteren Erfolgsgeschichte von Ziehl-Abegg beitragen.

Die Karriere von Sebastian Wohlleben bei Ziehl-Abegg begann seit seiner Schulzeit.

Im Anschluss startete er im Prozess-Engineering der Antriebstechnik. Sein Interesse für internationale Projekte führte ihn früh nach China, wo er die Niederlassung vor Ort unterstützte. Parallel dazu erweiterte er seine Kenntnisse durch ein MBA-Studium mit Schwerpunkt Production Engineering an der TU Chemnitz. In den darauffolgenden Jahren übernahm Wohlleben kontinuierlich mehr Verantwortung: Vom Teamleiter über die stellvertretende Abteilungsleitung bis hin zum Bereichsleiter Werk Antriebstechnik. Seit Juni 2022 leitet er dieses Werk und verantwortet damit die Produktion eines zentralen Geschäftsbereichs von Ziehl-Abegg. Ab April 2024 übernahm er zudem die globale Produktverantwortung in der Produktlinie Drives.