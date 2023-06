4. Ziehl-Abegg Energieeffizienztag

Bild: Ziehl-Abegg Bild: Ziehl-Abegg Ziehl-Abegg lädt Interessenten zu seinem 4. Energieeffizienztag am Donnerstag, 29. Juni 2023, nach Schwäbisch Hall ein. Teilnehmer erwartet ein Programm aus Vorträgen, Diskussionen und Führungen. Zu den Vortragsthemen gehören u. a. ein zukunftsfähiges Wärmekonzept für Gebäude, Quartiere und Industrie, die ressourcenschonende Nachrüstung der Luftverteilung in Produktionshallen sowie Wasserstoff als Baustein für energieautonome und CO 2 -neutrale Gebäude. Nach den Vorträgen mit anschließender Diskussion werden die Bausparkasse Schwäbisch Hall bzw. die Stadtwerke Schwäbisch Hall besucht. Und am Freitag, 30. Juni, werden Labor- und Werkführungen durch das Werk Antriebstechnik sowie das EC-Werk des Unternehmens angeboten.

Mehr Informationen und die Möglichkeit zur Anmeldung gibt es auf der Website des Unternehmens.