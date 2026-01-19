Über 150 Best-Practice-Beispiele im Portal des „Gebäudeforums klimaneutral“

Das Best-Practice-Portal des „Gebäudeforums klimaneutral“ wächst: Im Jahr 2025 wurde die Schwelle von über 150 erfolgreich umgesetzten Projekten erreicht. Diese zeigen, wie energieeffizientes Bauen und Sanieren gelingt.

Bild: dena / Claudius Pflug

„Jedes Gebäude und Quartier bringt eigene Voraussetzungen mit und braucht individuelle Lösungsansätze. Mit mehr als 150 Beispielen zeigt das Portal, wie vielfältig die Ansätze sind, mit denen Fachleute in ganz Deutschland an einem klimaneutralen Gebäudebestand arbeiten“, sagt Beatrice Kuhn, Leiterin im Fachbereich Klimaneutrale Gebäude der Deutschen Energie-Agentur, dena.

Mehr Sichtbarkeit, mehr Austausch

Das Portal macht Erfolge sichtbar – bundesweit und regional. Gleichzeitig ermöglicht es den direkten Austausch: Zu jedem Projekt werden die verantwortlichen Ansprechpartnerinnen und Ansprechpartner benannt, um den Wissenstransfer zu erleichtern und Nachahmung zu ermöglichen. Bewährte Lösungen erhalten so mehr Aufmerksamkeit und tragen dazu bei, die Zukunftsfähigkeit des Gebäudebestands in Deutschland voranzubringen.

Mehr Informationen zum Best-Practice-Portal sind auf der Webseite des Gebäudeforums klimaneutral zu finden.