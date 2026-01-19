Zukunftsweisende Projekte aus Deutschland

Über 150 Best-Practice-Beispiele im Portal des „Gebäudeforums klimaneutral“

19.01.2026

Das Best-Practice-Portal des „Gebäudeforums klimaneutral“ wächst: Im Jahr 2025 wurde die Schwelle von über 150 erfolgreich umgesetzten Projekten erreicht. Diese zeigen, wie energieeffizientes Bauen und Sanieren gelingt.

Das Best-Practice-Portal des „Gebäudeforums klimaneutral“ soll Erfolge des energieeffizienten Bauens und Sanierens sichtbar machen.
Bild: dena / Claudius Pflug

Energieeffiziente Gebäude überzeugen durch viele Vorteile: Sie senken den Energieverbrauch für Heizung und Warmwasser, erhöhen den Wohnkomfort und steigern langfristig den Wert der Immobilie. Dass die Gebäudewende in vollem Gange ist, zeigt das Best-Practice-Portal des „Gebäudeforums klimaneutral“. Dort finden Interessierte mutmachende und zukunftsweisende Projekte aus Deutschland, die zeigen: Ob altes Bauernhaus, Reihenendhaus oder 1950er-Jahre Bau – energetische Sanierungen und der Umstieg auf erneuerbare Energien werden bundesweit umgesetzt. Präsentiert werden zudem Neubauten, Quartierskonzepte und Innovationen. Über eine Suchmaske lassen sich Projekte nach Themenkategorie, Ort oder Schlagwörtern gezielt filtern. Ergänzende Tags wie „65 % Erneuerbare Energien“ oder „Wärmepumpe“ erleichtern die Orientierung.

„Jedes Gebäude und Quartier bringt eigene Voraussetzungen mit und braucht individuelle Lösungsansätze. Mit mehr als 150 Beispielen zeigt das Portal, wie vielfältig die Ansätze sind, mit denen Fachleute in ganz Deutschland an einem klimaneutralen Gebäudebestand arbeiten“, sagt Beatrice Kuhn, Leiterin im Fachbereich Klimaneutrale Gebäude der Deutschen Energie-Agentur, dena.

Mehr Sichtbarkeit, mehr Austausch

Das Portal macht Erfolge sichtbar – bundesweit und regional. Gleichzeitig ermöglicht es den direkten Austausch: Zu jedem Projekt werden die verantwortlichen Ansprechpartnerinnen und Ansprechpartner benannt, um den Wissenstransfer zu erleichtern und Nachahmung zu ermöglichen. Bewährte Lösungen erhalten so mehr Aufmerksamkeit und tragen dazu bei, die Zukunftsfähigkeit des Gebäudebestands in Deutschland voranzubringen.

Mehr Informationen zum Best-Practice-Portal sind auf der Webseite des Gebäudeforums klimaneutral zu finden.

