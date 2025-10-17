Funktionierende Schnittstellen bei zukunftsfähigen Gebäuden

Gebäudeforum klimaneutral: „Vernetzt denken – gemeinsam handeln“

17.10.2025

Die Jahrestagung des Gebäudeforums klimaneutral findet am 25. November in Berlin-Neukölln statt.
Bild: dena / Claudius Pflug

Die Jahrestagung des Gebäudeforums klimaneutral am 25. November 2025 in Berlin steht unter dem Leitthema „Vernetzt denken – gemeinsam handeln“. Zukunftsfähige Gebäude brauchen funktionierende Schnittstellen und den Blick aufs große Ganze: z. B. bei der Planung und Umsetzung von Energieeffizienz, Wärmeversorgung oder Hitzeschutz. Fachexpertinnen und -experten aus Architektur, TGA-Planung, Energieberatung, Ingenieurwesen, Verbänden, Kommunen und Klimaschutzmanagement treffen sich auch dieses Jahr wieder zum interdisziplinären Austausch und zur Vernetzung.

Eine Keynote sowie ein Diskussionspanel zum Thema „Next Level – wie gelingt der Sprung zum klimaneutralen Gebäudebestand?" liefern Einblicke in aktuelle Debatten und Entwicklungen. Drei thematisch fokussierte Praxisforen greifen aktuelle Herausforderungen auf:

  • Praxisforum A: Klimaresilienz – Gemeinsam zukunftsfähig bauen und sanieren
  • Praxisforum B: Gemeinschaftliche Versorgungskonzepte – Gebäude vernetzt denken
  • Praxisforum C: WEGs energetisch modernisieren – Herausforderungen gemeinsam meistern

Alle weiteren Informationen und Anmeldung erfolgt über die Webseite des Gebäudeforums. Die Teilnahme ist kostenfrei.

