Gebäudeforum klimaneutral: „Vernetzt denken – gemeinsam handeln“

Bild: dena / Claudius Pflug Die Jahrestagung des Gebäudeforums klimaneutral findet am 25. November in Berlin-Neukölln statt. Bild: dena / Claudius Pflug

Eine Keynote sowie ein Diskussionspanel zum Thema „Next Level – wie gelingt der Sprung zum klimaneutralen Gebäudebestand?" liefern Einblicke in aktuelle Debatten und Entwicklungen. Drei thematisch fokussierte Praxisforen greifen aktuelle Herausforderungen auf:

Praxisforum A: Klimaresilienz – Gemeinsam zukunftsfähig bauen und sanieren

Praxisforum B: Gemeinschaftliche Versorgungskonzepte – Gebäude vernetzt denken

Praxisforum C: WEGs energetisch modernisieren – Herausforderungen gemeinsam meistern

Alle weiteren Informationen und Anmeldung erfolgt über die Webseite des Gebäudeforums. Die Teilnahme ist kostenfrei.