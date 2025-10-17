Gebäudeforum klimaneutral: „Vernetzt denken – gemeinsam handeln“17.10.2025
Die Jahrestagung des Gebäudeforums klimaneutral findet am 25. November in Berlin-Neukölln statt.
Bild: dena / Claudius Pflug
Eine Keynote sowie ein Diskussionspanel zum Thema „Next Level – wie gelingt der Sprung zum klimaneutralen Gebäudebestand?" liefern Einblicke in aktuelle Debatten und Entwicklungen. Drei thematisch fokussierte Praxisforen greifen aktuelle Herausforderungen auf:
- Praxisforum A: Klimaresilienz – Gemeinsam zukunftsfähig bauen und sanieren
- Praxisforum B: Gemeinschaftliche Versorgungskonzepte – Gebäude vernetzt denken
- Praxisforum C: WEGs energetisch modernisieren – Herausforderungen gemeinsam meistern
Alle weiteren Informationen und Anmeldung erfolgt über die Webseite des Gebäudeforums. Die Teilnahme ist kostenfrei.