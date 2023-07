3. Netzwerktagung des Gebäudeforums klimaneutral

Bild: dena Bild: dena Gebäudeforums klimaneutral findet am 28.09.2023 auf dem Euref-Campus im Süden Berlins statt und steht unter dem Leitthema „Klimaneutraler Gebäudebestand – zukunftsfähig gestalten“. In drei informativen Themenpanels werden Impulse zu „Umsetzbarkeit und Wirtschaftlichkeit“, „Mensch und gebaute Umwelt“ sowie „Klimaschutz-Konzepte im Bestand“ gegeben. Die hochkarätig besetzten Themenpanels schließen jeweils mit einer Diskussionsrunde unter Einbindung aller Tagungsteilnehmenden. Die Pausen vor, während und nach der Veranstaltung geben zusätzlich genügend Raum zum Netzwerken und Kontakte knüpfen. Die Veranstaltung richtet sich an Fachleute aus dem Bereich klimaneutralen Bauens und Sanierens. Detaillierte Infos zum Programm, den Referenten, der Anmeldung und der Anerkennung als Fortbildung gibt es auf der Website des Gebäudeforums.