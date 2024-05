Treffen der Brandschutzbranche in Nürnberg

Die europäischen Brandschutz-Community trifft sich am 26. und 27. Juni 2024 in Nürnberg auf der FeuerTrutz. Als einzige europäische Fachmesse mit Kongress vereint sie sowohl bauliche, anlagentechnische als auch organisatorische Brandschutzlösungen und bietet einen Überblick über die neuesten Trends in Bezug auf Brandverhütung und Brandeindämmung, heißt es von der Messegesellschaft. Das umfassende Rahmenprogramm soll zudem erneut eine Mischung aus Wissenstransfer, Netzwerkmöglichkeiten und Erlebnis gewährleisten.

„Die FeuerTrutz 2024 verspricht wieder ein einmaliges Highlight zu werden, trotz der herausfordernden Rahmenbedingungen im Bauwesen. Bekannte und beliebte Programmpunkte der letzten Jahre konnten wir weiterentwickeln und wieder mit spannenden und aktuellen Themen füllen. Hier sind wir auf der Zielgeraden. Auch für den Gemeinschaftsstand ‚startups@FeuerTrutz‘ haben sich schon viele Start-ups angemeldet“, sagt Stefan Dittrich, Leiter FeuerTrutz, NürnbergMesse.

Highlights der Rahmenprogramme

Auf der Outdoor-Aktionsfläche sind Brandschutzvorführungen live zu sehen.

Bild: NürnbergMesse / Thomas Geiger Auf der Outdoor-Aktionsfläche sind Brandschutzvorführungen live zu sehen. Bild: NürnbergMesse / Thomas Geiger

Eine Kombination aus Power-Interviews, Praxisdialogen und Produktpräsentationen rund um das Thema Digitalisierung erwartet die Messebesucher auf dem Forum „DIGITALISIERUNG PRAKTISCH GESTALTEN“. Hier teilen Unternehmen praxisnah ihre Erfahrungen, wie sie Digitalisierung in ihren Prozessen und Produkten bereits umsetzen. Beim „ERLEBNIS Brandschutz“ können Besucher sowohl Indoor auf einzelnen Messeständen als auch auf der großen Outdoor-Aktionsfläche live bei Brandschutz-Vorführungen zusehen und Produkte sowie Lösungen in Aktion erleben.