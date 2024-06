The smarter E Europe: Der Weg zur zukunftsfähigen Energiewelt

Auf dem Messegelände München beginnt die Veranstaltung an allen drei Tagen um 9:00 Uhr und endet Mittwoch sowie Donnerstag um 18:00 Uhr, Freitags um 17:00 Uhr.

Bild: Solar Promotion Auf dem Messegelände München beginnt die Veranstaltung an allen drei Tagen um 9:00 Uhr und endet Mittwoch sowie Donnerstag um 18:00 Uhr, Freitags um 17:00 Uhr. Bild: Solar Promotion 2 werden rund 3.000 Austeller und über 115.000 Besucher erwartet.

An allen drei Messetagen bieten die Messeforen den Besuchern ein umfassendes Rahmenprogramm, in dem die unterschiedlichen Aspekte der jeweiligen Themen, die Technologien und die Herausforderungen u. a. der Bereiche Erzeugung, Speicherung, Verteilung und Verbrauch von Erneuerbare Energien umfassend beleuchtet und aktuelle Ansätze und Möglichkeiten vorgestellt und diskutiert werden. Enthalten sind The smarter E Forum, Intersolar Forum, PV Manufacturing Stage, Green Hydrogen Forum, ees Forum und Power2Drive Forum. Des Weiteren wird der Branchenpreis für Innovationen aus Energie und Mobilität verliehen. Das Gesamtprogramm finden Sie auf der Webseite des Veranstalters.