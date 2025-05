The smarter E Europe 2025: „Wir sind das Energiesystem“

Auch in diesem Jahr hat The smarter E Europe, Europas größte Messeallianz für die Energiewirtschaft, die bayerische Landeshauptstadt zum Zentrum der globalen Energiebranche gemacht: Drei Tage lang präsentierten 2.737 Aussteller aus 57 Ländern ihre Technologien, Geschäftsmodelle und marktreifen Lösungen für ein intelligentes, vernetztes und vollständig erneuerbares Energiesystem. Rund 107.000 Fachbesucher aus 157 Ländern nutzten die Gelegenheit, um sich gezielt zu vernetzen, Partnerschaften zu initiieren und neue Projekte zu anzustoßen. Auch die begleitenden Fachkonferenzen und Side-Events stießen auf großes Interesse und zogen über 2.600 Teilnehmende an.

Veranstalter ziehen positive Bilanz

Veranstalter und Aussteller freuen sich auf The smarter E Europe 2026, die im kommenden Jahr von Dienstag, 23. Juni, bis Donnerstag, 25. Juni stattfinden wird.

Auch Jens Mohrmann, Geschäftsführer der FWTM, sprach von einer ganz besonderen Atmosphäre während der Messe: „Trotz der aktuellen Herausforderungen in einigen Bereichen der Branche war die Stimmung bei The smarter E Europe durchweg äußerst positiv. Man konnte bei den versammelten Denkern, Machern und Entscheidungsträgern deutlich spüren, dass sie voller Tatendrang und Zuversicht an der Weiterentwicklung der Energiewende arbeiten. Die Veranstaltung hat einmal mehr gezeigt, wie stark die Branche zusammensteht und mit welcher Leidenschaft und Innovationskraft sie die Energiewende vorantreibt.“

The smarter E AWARD Gewinner

Diese ganzheitliche Perspektive wurde auch bei der diesjährigen Verleihung der The smarter E AWARDs deutlich. Samsung SDI wurde in diesem Jahr gleich zweimal ausgezeichnet – in den Kategorien Energy Storage und E-Mobility. Hyunyoung Kwak, Vice President von Samsung SDI, sagt: „Der holistische Ansatz der Messe – mit der Integration von Speicherung, Erzeugung, Digitalisierung und Netzlösungen – entspricht genau unserer Vision einer sicheren und nachhaltigen Zukunft. Es ist kein fernes Ziel mehr, erneuerbare Energien jederzeit verfügbar zu machen; es wird zunehmend Realität – besonders in Europa, wo Politik, Technologie und Marktkräfte immer mehr konvergieren, um die Energiewende voranzutreiben. Wir sind stolz, Teil dieser Bewegung zu sein und bleiben entschlossen, saubere, zuverlässige und sichere Energie rund um die Uhr zu ermöglichen.“

Einen der begehrten Branchenpreise konnte sich auch das mittelständische spanische Unternehmen Toscano mit „COMBI-PRO-MAX“, einer kompakten Backup-Steuereinheit für Solar- und Batteriesysteme, sichern. Der CEO und Managing Director Carlos Toscano erklärte: „Unser Erfolg spiegelt unseren festen Glauben an einen integrierten Ansatz für erneuerbare Energien wider – einen Ansatz, der über isolierte Lösungen hinausgeht. Für uns geht es darum, intelligente, integrierte Systeme zu entwickeln, die eine 24/7 Versorgung mit nachhaltiger Energie ermöglichen – durch die Kombination von Solarenergie, Energiespeicherung, intelligenter Netzsteuerung und Echtzeit-Datenüberwachung. Es geht nicht nur um die Erzeugung sauberer Energie, sondern auch darum, Zuverlässigkeit, Resilienz und Effizienz auf allen Ebenen sicherzustellen.“

The smarter E Europe zeigte mit ihren vier Fachmessen – Intersolar Europe, ees Europe, Power2Drive Europe und EM-Power Europe: Die Energiewirtschaft ist laut der Messegesellschaft bereit für die nächste Phase. Denn während der weltweite Ausbau erneuerbarer Energien in vollem Gange ist, gelte es nun, das Energiesystem flexibel, digital und integrativer zu gestalten. The smarter E Europe kehrt vom 23. bis 25. Juni 2026 nach München zurück – erstmals von Dienstag bis Donnerstag.