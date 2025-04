Photovoltaik weiterhin auf Wachstumskurs

Die etablierten Märkte verzeichnen einen z. T. rasant zunehmenden Ausbau der Photovoltaik (PV). Weltweit wurden laut der Messegesellschaft der Intersolar Europe im Jahr 2024 erstmals PV-Leistungen mit zwei Terawatt installiert. In den vergangenen zwei Jahren konnten mehr Erzeugungskapazitäten für Solarstrom errichtet werden als insgesamt in den 68 Jahren davor. Um diese Marktdynamik aufrechtzuerhalten und den Weg in die klimaneutrale Energiewelt weiter zu bestreiten, treffen sich die Akteure der Solarbranche auch in diesem Jahr bei der Intersolar Europe. Die Fachmesse für die Solarwirtschaft findet in diesem Jahr bereits vom 7. bis zum 9. Mai im Rahmen von The smarter E Europe, Europas größter Messeallianz für die Energiewirtschaft, in der Messe München statt. Die Veranstalter erwarten 2025 über 3.000 Aussteller und mehr als 110.000 Besucher aus der ganzen Welt.

Die Fachmesse Intersolar Europe soll Impulse für die Energiewende geben.

Bild: Solar Promotion Die Fachmesse Intersolar Europe soll Impulse für die Energiewende geben. Bild: Solar Promotion

Sinkende PV-Kosten treiben Wettbewerbsfähigkeit voran

Die Erzeugung von Solarstrom wird immer günstiger. Ein wesentlicher Faktor sind dabei die Preise für PV-Module. Diese lagen nach Angaben von OPIS, der Preisberichtsagentur von Dow Jones, im November 2024 in Deutschland im Bereich von 6 bis 13 Eurocent pro Wattpeak (€ct/Wp), in China bei umgerechnet rund 9 €ct/Wp und in den Vereinigten Staaten bei umgerechnet etwa 27 bis 28 €ct/Wp. Durch die jahrelange starke Reduktion in diesem Bereich ist der Kostenanteil der Module an den gesamten Systemkosten einer PV-Anlage auf unter 30 % gefallen – 2005 lag dieser noch bei rund 75 %. Gleichzeitig sind laut Intersolar Europe auch Wechselrichter und BOS (Balance of System)-Komponenten deutlich billiger geworden.

Diese seit Jahren anhaltende Marktentwicklung und Skaleneffekte lassen die Gestehungskosten für Solarenergie weiter sinken – das unterstreicht auch eine Analyse des Fraunhofer-Instituts für Solare Energiesysteme (ISE). Im Jahr 2024 lag der LCOE (Levelized Cost of Electricity) in Deutschland pro Kilowattstunde für PV-Großanlagen im Bereich von rund 4 bis 7 €ct, für Großanlagen mit Batteriespeichern zwischen etwa 6 und 11 €ct. Die Erzeugung in konventionellen Kraftwerken ist erheblich teurer. Die Gestehungskosten einer Kilowattstunde betrugen bei Kohle und Gaskraftwerken rund 15 bis knapp 33 €ct. Noch teurer und damit abgesehen von allen anderen Nachteilen auch wirtschaftlich nicht konkurrenzfähig ist die Kernenergie. Hier kostet die Erzeugung einer Kilowattstunde bis zu 49 €ct.