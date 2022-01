Weiterbildung zu Trinkwasser und Wärmetechnik im Fußballstadion

Seit Jahren stellt Resideo Planern und Installateuren ein breites Weiterbildungsprogramm rund um die Themen Trinkwasser-Installation und Wärmetechnik zur Verfügung. Auch 2022 gibt es die Möglichkeit, branchenspezifisches Fachwissen aufzufrischen und zu vertiefen – ab sofort unter dem neuen Namen Resideo Academy. Das Angebot wird stetig aktualisiert und ist für jeden kostenlos zugänglich. Das thematische Spektrum reicht vom hydraulischen Abgleich über die Instandhaltung von Trinkwasser-Installationen und das Gebäudeenergiegesetz bis hin zur Trinkwasserverordnung.

Der Resideo Campus wird zur Resideo Academy: Das Online-Portal des Haustechnik-Experten bietet wie gewohnt ein umfangreiches Weiterbildungsangebot in den Bereichen Wasser und Wärme.

Bild: Resideo Der Resideo Campus wird zur Resideo Academy: Das Online-Portal des Haustechnik-Experten bietet wie gewohnt ein umfangreiches Weiterbildungsangebot in den Bereichen Wasser und Wärme. Bild: Resideo

Eine optimierte Suchfunktion macht ab sofort die Benutzung des Weiterbildungsportals noch einfacher: Zusätzlich zum Seminartitel gibt es jetzt die Möglichkeit, gezielt nach Themen, Schlagwörtern und sogar Terminen zu filtern. So finden Interessierte im Handumdrehen das passende Schulungsangebot als Präsenz- oder Webseminar. Zusätzlich gibt es eLearning-Module, die ein maximal individuelles Lernen ermöglichen. Als Highlight werden anlässlich der Fußball-WM in diesem Jahr auch deutschlandweit 14 Seminare in großen Sportstadien angeboten. In den Veranstaltungen findet die Wissensvermittlung mit einem Blick auf das Spielfeld und hinter die Kulissen statt. Alle Informationen zu den für 2022 geplanten Veranstaltungen stellt die aktuelle Seminarbroschüre übersichtlich zusammen.