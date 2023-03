Resideo Academy: Weiterbildungsangebot 2023

Die Resideo Academy hat ein umfangreiches Weiterbildungsangebot in den Bereichen Wasser und Wärme für Planer und Installateure.

Resideo will dies unterstützen und bietet auch 2023 unter dem Namen Resideo Academy ein umfangreiches Weiterbildungsangebot in den Bereichen Wasser und Wärme für Planer, Installateure und Betreiber wie FM-Unternehmen an. Im Fokus stehen auch aktuelle Änderungen und Neuerungen bei Verordnungen.

Die Präsenz-Seminare zu 13 Themen an verschiedenen Terminen und Orten in ganz Deutschland werden durch einstündige Webinare ergänzt. Die Online-Schulungen können bequem vom eigenen Schreibtisch aus absolviert werden. Das komplette Programm ist in der Resideo Academy gebündelt. Profis und Berufsanfänger können dort je nach Wissensstand und persönlicher Lernpräferenz entscheiden: In die Tiefe gehende, persönliche Vermittlung von Fachwissen oder aktuelle Informationen zu Branchentrends im Webinar. Zusätzlich können sich Interessierte auf der Plattform registrieren und terminunabhängig individuell über eLearning-Module Basiswissen auffrischen.