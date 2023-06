Angebot der Resideo Academy jetzt per App

Das Weiterbildungsangebot des Unternehmens ist sofort auch komfortabel über die neue Resideo Academy App erreichbar.

Bild: Resideo Das Weiterbildungsangebot des Unternehmens ist sofort auch komfortabel über die neue Resideo Academy App erreichbar. Bild: Resideo Resideo ein umfangreiches Weiterbildungsangebot in den Bereichen Wasser und Wärme, das nun auch per App abrufbar ist. Ob Präsenzschulungen, Web-Seminare oder eLearning-Einheiten – durch die einmalige Einrichtung eines individuellen Teilnehmerkontos können sich die Nutzer mit nur einem Klick zu jeder künftig gewählten Weiterbildung anmelden. In der App lassen sich zudem die Seminarunterlagen bequem herunterladen und alle Zertifikate zu absolvierten Veranstaltungen stehen übersichtlich zur Verfügung, sodass sie im Alltag jederzeit zur Hand sind. Die App ist für iOS oder für Android in den entsprechenden Stores verfügbar.

Fachwissen auffrischen in Präsenz und online

Vom hydraulischen Abgleich bis zur Instandhaltung von Trinkwasser-Installationen, vom Gebäudeenergiegesetz bis zur Trinkwasserverordnung: 2023 bietet das Unternehmen Präsenz-Seminare zu 13 Themen an verschiedenen Terminen und Orten in ganz Deutschland. Sie werden ergänzt durch einstündige Web-Seminare für eine flexible Weiterbildung vom eigenen Schreibtisch aus. Zusätzlich können sich Interessierte registrieren und terminunabhängig individuell über eLearning-Module Basiswissen auffrischen. Das breit gefächerte Angebot ist auf der Website des Herstellers aufgelistet.