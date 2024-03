Resideo Academy: Schulungsprogramm 2024

Mit Blick auf die alltäglichen Herausforderungen von Planer, Betreiber und Installationsunternehmen bietet die Resideo Academy auch 2024 ein Weiterbildungsprogramm mit Vor-Ort-Schulungen, WebSeminaren und eLearning-Modulen in den Bereichen Trinkwasserinstallation und Heizungstechnik an. Thematisch werden dabei klassische Themen sowie aktuelle Anwendungsfragen abgedeckt. So geht z. B. das neue Seminar „Bestimmungsgemäßer Betrieb, Raumbuch und Hygiene“ auf planerische Grundlagen bei der Trinkwasserinstallation ein, weist auf typische Fehlerquellen hin und zeigt laufende Änderungen der Vorschriften sowie regionale Besonderheiten auf. Neben Präsenz-Seminaren sind auch neue WebSeminare mit Informationen zur Praxis mit dabei, z. B. wie die Themen Trinkwasserhygiene und Energiesparen zusammenpassen.

