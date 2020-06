Wechsel im Vorstand der Heinz-Trox-Stiftung

In seiner Stiftungsratsitzung am 23. Juni 2020 wurde Christine Roßkothen als neues Mitglied in den Stiftungsvorstand der Heinz-Trox-Stiftung gewählt. Sie folgt auf Frank Lübbering, der nach langjähriger Mitarbeit im Stiftungsvorstand seinen Vorstandsposten aus beruflichen Gründen zur Verfügung gestellt hat

Paul Schwarz wurde als Vorsitzender des Stiftungsvorstandes für eine weitere Amtszeit von vier Jahren wiedergewählt. Ebenso wurde Prof. Dr. Stephan Schauhoff als stellvertretender Vorsitzender

des Stiftungsrates bestätigt.

Prof. Dr. Hans Fleisch, Vorsitzender des Stiftungsrates der Heinz-Trox-Stiftung, dankte Frank Lübbering für seine Arbeit: „Mit Frank Lübbering verlieren wir ein verdientes Mitglied im Stiftungsvorstand. Wir wissen, dass ihn die Doppelbelastung als Vorstandsmitglied und Bereichsleiter Finanzen bei der Trox GmbH viel persönlichen Einsatz und Kraft gekostet hat und verstehen daher seine Entscheidung, aus dem Vorstand auszuscheiden. Danke für die wertvolle Arbeit in den vergangenen Jahren!“

Christine Roßkothen trat 2002 in die Trox GmbH ein und übernahm 2006 die Verantwortung für die neu geschaffene Funktionsabteilung Corporate Marketing, die sie weiterhin leitet und damit für die Öffentlichkeitsarbeit, Technische Dokumentation, für Kundenevents und Kommunikation, Messen

sowie die Trox Academy zuständig ist und 19 Mitarbeiter führt.

„Ich bin in Neukirchen-Vluyn und damit auch ein Stück weit mit der Firma Trox aufgewachsen“, so Christine Roßkothen. „Somit habe ich auch immer wieder direkt erfahren, dass Heinz Trox nicht nur der Erfolg seiner Unternehmertätigkeit am Herzen lag, sondern vor allem auch die Menschen in der Region. Durch die Gründung der Stiftung wollte er sicherstellen, dass die Erträge der Trox GmbH dem Gemeinwohl zu Gute kommen. Die Berufung in den Stiftungsvorstand und die Möglichkeit, an diesem Zweck ganz direkt mitzuwirken, freut mich daher ganz besonders.“