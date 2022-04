Zwei Mal täglich zeigen drei Start-Ups im „IFH/Intherm Forum" in Pitch-Präsentationen ihre neuen Ideen und innovativen Lösungen

IFH/Intherm in Nürnberg gehören in diesem Jahr erstmals auch die Start-Up-Pitches, bei denen sich 12 junge Unternehmen mit ihren neuen Ideen dem Publikum präsentieren. In Kooperation mit der VdZ, der Wirtschaftsvereinigung Gebäude und Energie e.V., bekommen 12 junge Gründer die Chance, ihre Unternehmen der SHK-Branche live vorzustellen. Zwei Mal täglich um 11 Uhr und um 15 Uhr zeigen drei Start-Ups im „IFH/Intherm Forum" (Halle 7, Stand 7.401) in Pitch-Präsentationen ihre neuen Ideen und innovativen Lösungen.

Der Trend geht dabei weiter sehr stark in Richtung Digitalisierung des Baugeschehens – die mittlerweile sämtliche Akteure erfasst, von der Planung und der Bauausführung über die TGA bis hin zum SHK-Handwerk. Acht der Start-Ups, die sich auf der Messe präsentieren, zeigen Lösungen im Bereich Digitalisierung. Dabei setzen sie auf verschiedene Weisen unterschiedliche Schwerpunkte. Vier weitere Start-Ups stellen Lösungen im Bereich Heiztechnik vor. Das komplette Programm des „IFH/Intherm Forum“ gibt es auf der Website der Messe.