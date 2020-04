ÖkoFEN-Pelletakademie erweitert Online-Angebot

Um in der aktuellen Situation der Nachfrage nach Fortbildungen nachkommen zu können, veranstaltet die ÖkoFEN-Pelletakademie anstelle von Praxis-Schulungen zahlreiche Webinare. Für die abgesagten Schulungen im März, April und Mai bietet ÖkoFEN ab Mai 2020 die Möglichkeit, die jeweils versäumte Schulung als Webinar zu besuchen.

DENA-Punkte und die Zertifizierung als Pelletfachbetrieb werden auch für die Ersatz-Webinare vergeben.

Nicht als Onlineschulung angeboten werden Wartungs- und Einbringungsschulungen. Für diese Praxis-Seminare werden derzeit Ausweichtermine im Sommer / Herbst 2020 an den regionalen Veranstaltungsorten geplant.

Die Webinare bringen die gewünschten Seminarinhalte per Videostream an den eigenen Schreibtisch. Unmittelbar vor Beginn loggt sich der Teilnehmer am Computer ein und verfolgt am Bildschirm den Vortrag.

Das gesamte Webinarprogramm findet sich online unter www.oekofen.com/de-de/webinare/.