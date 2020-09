Goldbeck ist Totalübernehmer für den Bildungscampus Riensförde in Stade

Goldbeck hat das Ausschreibungsverfahren für den neuen Bildungscampus Riensförde in Stade gewonnen.

Im Rahmen eines europaweiten Ausschreibungsverfahrens hat die Hansestadt Stade die Goldbeck Public Partner GmbH (GPP) in Form einer öffentlich-privaten Partnerschaft als Totalübernehmer für die Planung, den Bau und die Instandhaltung sowie das technische Gebäudemanagement des neuen Bildungscampus Riensförde (BCR) beauftragt. Der Ende August 2020 unterschriebene Vertrag legt einen Festpreis inklusive Baufinanzierung in Höhe von rund 72,5 Mio. € für Planung und Realisierung fest. Das Bielefelder Immobilienunternehmen übernimmt nach Fertigstellung für 25 Jahre die Instandhaltung der Gebäude sowie das technische Objektmanagement. Der Baubeginn ist für Mai 2021 terminiert, der Nutzungsbeginn startet im August 2023 zum neuen Schuljahr.

Im Zuge der Bebauung entstehen auf einem rund 70.000 m² großen, unbebauten Gelände im Stadtteil Riensförde eine Grundschule, eine Oberschule, eine Kindertagesstätte und Krippe, zwei Mensen sowie Innen- und Außen-Sportanlagen. Im Außenbereich ist neben PKW- und Fahrradstellplätzen auch eine großzügige ÖPNV-Anbindung geplant. Der gesamte Bildungscampus wird einen bebauten Raum von rund 22.000 m² umfassen und ist für rund 1.000 Kinder und Jugendliche ausgerichtet.

Für die architektonische Ausgestaltung des Projekts zeichnet das international tätige Architekturbüro gmp, von Gerkan, Marg und Partner, aus Hamburg verantwortlich. Der Entwurf folgt dem Leitgedanken von der Kinderkrippe bis zur Oberschule alle Formen der Betreuung und Bildung auf einem Campus abzubilden und dabei auch neue Erkenntnisse nachhaltiger Pädagogik miteinzubeziehen. Dies spiegelt sich auch in den von Blaurock Landschaftsarchitektur aus Dresden entworfenen Außenanlagen wider. Dort gibt es anstatt asphaltierter Schulhöfe verschiedene Grün- und Außenflächen mit ansprechendem Baumbestand, Matschanlagen und Kletterparks sowie Sportanlagen, an denen sich die Kinder und Jugendlichen in den Pausen austoben können.

Auch in puncto Nachhaltigkeit setzt die GPP mit einem BHKW für die Gewinnung von Wärme und elektrischer Energie einen hohen Grad an Selbstversorgung um. Gesteigert wird dieser durch eine Photovoltaikanlage auf dem Dach der Sporthalle. In den Gebäuden schafft der Einsatz modernster Technik ein angenehmes Raumklima und beste Lernbedingungen. Die Nachhaltigkeit der Gebäude wird mit einem DGNB-Zertifikat ausgezeichnet.

„Wir sind sehr glücklich darüber, dass unsere langjährige Erfahrung, gepaart mit hochwertiger Architektur und Nachhaltigkeit, den Auftraggeber überzeugen konnte. Gemeinsam mit unserem Architektur-Partner gmp haben wir ein modernes und innovatives Konzept entwickelt, das allen Nutzern des Campus Spaß und Freude beim Lernen und Arbeiten bereiten wird“, sagt Niclas Mühlenstädt, Projektmanager der Goldbeck Public Partner GmbH. Die 2006 gegründete GPP ist Teil der inhabergeführten Goldbeck GmbH und auf das Leistungsangebot für die öffentliche Hand spezialisiert.

Der Stadtteil Riensförde liegt im Süden der Hansestadt Stade. Der Projektstandort befindet sich in einem Dreieck zwischen dem Stadtweg und der Harsefelder Straße. Das Campusgelände, das durch eine Trasse für die Regionalbahn geteilt ist, wird durch eine Unterführung für Fußgänger und Radfahrer verbunden.