Danfoss bei den Fachtagen Fernwärme

Danfoss stellt auf den Fachtagen Fernwärme 2022 (30. und 31. März 2022 im Kongresspalais Kassel) sein Komplettlösungspaket für digitalisierte Wärmenetze vor. Im Fokus stehen dabei die „Leanheat Software-Suite“ zur Analyse, Planung, Überwachung und Optimierung des Fernwärmebetriebs von der Erzeugung bis zum Kunden sowie intelligente Hardwarekomponenten für Netzregelung, Wärmeübergabe und Trinkwarmwassererzeugung. Abgerundet wird die Tagungspräsenz durch einen Vortrag von Nico Klecka, Business Development Manager Leanheat, zum Thema Potenziale des Lastmanagements mit Hilfe intelligenter Software.

Alle Module der Software werden auf den Fachtagen in Gestalt von Live-Demonstrationen vorgestellt, sowohl einzeln als auch im Zusammenspiel. Besucher können so bspw. mitverfolgen, wie die Fahrpläne der Erzeuger automatisch an KI-basiert ermittelte Wärmebedarfe von Gebäuden adaptiert werden. Hydraulische Netzanpassungen oder spezielle Einsatzszenarien, etwa ein Erzeugerwechsel, können am Stand simuliert, Ideen für Netzplanung oder Netzerweiterung durchgespielt und auf ihre Machbarkeit hin überprüft werden.



Interessenten finden den Hersteller an Stand Nr. 18, vor der Bühne des Festsaals. Weiterführende Informationen zu den Fernwärmelösungen sowie zur Software gibt es online auf der Webseite des Unternehmens.