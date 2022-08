Daikin Europe investiert in neues Werk in Polen

Bild: Daikin Bild: Daikin Daikin Europe N.V., europäische Tochter der Daikin Industries Ltd., hat angekündigt, 300 Mio. € in die Errichtung eines neuen Werks in Lodz (Polen) zu investieren. Neben den bestehenden europäischen Produktionsstandorten in Belgien, der Tschechischen Republik und Deutschland wird das neue Werk, das im Juli 2024 seinen Betrieb aufnehmen soll, Wärmepumpen für Wohngebäude herstellen. Es wird die erste Produktionsstätte des Konzerns in Polen sein, bis zum Jahr 2025 sollen dort 1.000 Beschäftigte arbeiten.



Bild: Daikin Bild: Daikin