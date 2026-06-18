Jeanne Forget tritt Nachfolge von Mike Elbers als Chief Marketing Officer an

Stefan Frevel wird Geschäftsführer von Hager in Deutschland

18.06.2026

Zum 1. Juli 2026 übernimmt Stefan Frevel die Nachfolge als Geschäftsführer Marketing und Vertrieb von Jeanne Forget, die zeitgleich als neue Chief Marketing Officer (CMO) in den Vorstand wechselt.

Jeanne Forget und Stefan Frevel übernehmen Schlüsselpositionen bei Hager Deutschland.
Bild: Hager Vertriebsgesellschaft

Jeanne Forget und Stefan Frevel übernehmen Schlüsselpositionen bei Hager Deutschland.
Bild: Hager Vertriebsgesellschaft
Stefan Frevel ist seit 2016 als Vertriebsleiter für die Zusammenarbeit mit Kunden und Partnern in Deutschland verantwortlich. Zuvor leitete er die Geschäftsfeldentwicklung und gestaltete die strategische Ausrichtung des Projekt- und Lösungsgeschäfts. Im Jahr 1996, am Anfang seiner beruflichen Laufbahn, war er als Produktmanager und später als Regionalverkaufsleiter beim Schalterhersteller Berker tätig, der seit 2010 zu Hager gehört. „Stefan Frevel bringt langjährige Erfahrung in unserer Branche und unserem Haus mit und ist als kompetenter und zuverlässiger Ansprechpartner anerkannt. Wir sind überzeugt, dass Kontinuität und Stabilität für unser Unternehmen und die Partnerschaft mit unseren Kunden mit dieser Nachfolge gesichert sind“, sagt Sabine Busse, Vorstandsvorsitzende Hager.

Jeanne Forget leitet seit Oktober 2023 als Geschäftsführerin die Hager Vertriebsgesellschaft und verantwortet künftig die globale Marketingausrichtung sowie das Projektgeschäft des Familienunternehmens als Chief Marketing Officer. Sie folgt auf Mike Elbers, der das Unternehmen über viele Jahre hinweg maßgeblich geprägt hat und den Übergang bis Oktober 2026 begleiten wird. Auch darüber hinaus wird Mike Elbers Hager bis Ende 2027 ausgewählte strategische Aufgaben übernehmen und seine langjährige Erfahrung und umfassende Expertise zum Nutzen von Kunden und Partnern einbringen.

In ihrer neuen Rolle wird Jeanne Forget die Weiterentwicklung des globalen Lösungsportfolios vorantreiben. Der Fokus liegt dabei auf integrierten Komplettlösungen sowie der weiteren Stärkung des Projektgeschäfts als Wachstumstreiber im Rahmen der Unternehmensstrategie bis 2030. Daniel Hager, Vorsitzender des Aufsichtsrats der Hager SE, sagt: „Wir sind zuversichtlich, dass Jeanne Forgets internationale und strategische Kompetenz wesentlich zum zukünftigen Erfolg des Unternehmens beitragen wird.“

Thematisch passende Artikel:

Geschäftsführerwechsel bei Wavin

Volker Rühle folgt auf Michael Schuster

Seit dem 1. März 2020 ist Volker Rühle neuer Geschäftsführer der Wavin GmbH in Twist und Territory Director DACH. Er tritt damit die Nachfolge von Michael Schuster an, der innerhalb der...

mehr

Eric Giese ist neuer Geschäftsführer bei Meteoviva

Eric Giese hat am 1. April 2025 die Nachfolge von Uwe Großmann als Geschäftsführer der Meteoviva GmbH angetreten. Ab sofort verantwortet er die Bereiche Sales, Projektierung und Services des...

mehr

Neue Geschäftsführerin Vertrieb bei Schell

Andrea Bußmann folgt auf Dirk Lückemann

Nach 24 Jahren als Geschäftsführer Vertrieb der Schell GmbH & Co. KG und vollendetem 65. Lebensjahr wird sich Dirk Lückemann Ende August 2020 nach erfolgreicher Tätigkeit in den wohlverdienten...

mehr

Dehoust: Strategische Erweiterung der Geschäftsführung

Ausbau des Bereichs Betriebswassermanagement

Die Geschäftsführung der Dehoust GmbH mit Hartmut Wendt und Wolfgang Dehoust wird seit Januar durch Andreas Bichler ergänzt. Der Experte aus dem Bereich Wasser und Abwasser verfügt über...

mehr

Neuer Geschäftsführer Deutschland bei Watts Industries

René Effelsberg folgt auf Fabrizio Fedrizzi

René Effelsberg leitet die Geschicke bei Watts Industries Deutschland, Hersteller von Produkten und Systemlösungen für Flächenheizungen, Heizungen sowie Klimatisierungs- und...

mehr