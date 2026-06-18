Stefan Frevel wird Geschäftsführer von Hager in Deutschland

Zum 1. Juli 2026 übernimmt Stefan Frevel die Nachfolge als Geschäftsführer Marketing und Vertrieb von Jeanne Forget, die zeitgleich als neue Chief Marketing Officer (CMO) in den Vorstand wechselt.

Jeanne Forget und Stefan Frevel übernehmen Schlüsselpositionen bei Hager Deutschland.

Bild: Hager Vertriebsgesellschaft Jeanne Forget und Stefan Frevel übernehmen Schlüsselpositionen bei Hager Deutschland. Bild: Hager Vertriebsgesellschaft

Jeanne Forget leitet seit Oktober 2023 als Geschäftsführerin die Hager Vertriebsgesellschaft und verantwortet künftig die globale Marketingausrichtung sowie das Projektgeschäft des Familienunternehmens als Chief Marketing Officer. Sie folgt auf Mike Elbers, der das Unternehmen über viele Jahre hinweg maßgeblich geprägt hat und den Übergang bis Oktober 2026 begleiten wird. Auch darüber hinaus wird Mike Elbers Hager bis Ende 2027 ausgewählte strategische Aufgaben übernehmen und seine langjährige Erfahrung und umfassende Expertise zum Nutzen von Kunden und Partnern einbringen.

In ihrer neuen Rolle wird Jeanne Forget die Weiterentwicklung des globalen Lösungsportfolios vorantreiben. Der Fokus liegt dabei auf integrierten Komplettlösungen sowie der weiteren Stärkung des Projektgeschäfts als Wachstumstreiber im Rahmen der Unternehmensstrategie bis 2030. Daniel Hager, Vorsitzender des Aufsichtsrats der Hager SE, sagt: „Wir sind zuversichtlich, dass Jeanne Forgets internationale und strategische Kompetenz wesentlich zum zukünftigen Erfolg des Unternehmens beitragen wird.“