Eric Giese ist neuer Geschäftsführer bei Meteoviva

Eric Giese, neuer Geschäftsführer der Meteoviva GmbH.

Bild: Meteoviva

Der 55-Jährige ist in der Smart-Building-Branche bekannt und bestens vernetzt. Giese bringt umfangreiche Erfahrung im Bereich der digitalen Gebäudetechnik mit – u. a. aus leitenden Positionen bei Spie, Drees & Sommer sowie Siemens. Dort war er maßgeblich an der Entwicklung von IoT-Services und digitalen Geschäftsmodellen auf Basis von künstlicher Intelligenz und Machine Learning beteiligt. Zuletzt verantwortete er die Go-to-market-Strategie der Siemens Smart Infrastructure für den deutschen Immobilienmarkt. „Wir freuen uns sehr, Eric Giese in dieser Schlüsselposition begrüßen zu dürfen“, sagt Dr. Stefan Hardt, Gründer und Geschäftsführer der Meteoviva GmbH. „Mit seiner Expertise in Automatisierung, Facility Management und Digitalisierung ist er hervorragend geeignet, Meteoviva weiterzuentwickeln und in die nächste Wachstumsphase zu führen.“