Sita Spatenstich im Aurea Gewerbegebiet

2019 erwarb Sita, Hersteller von Flachdachentwässerungen, das letzte Baugrundstück in direkter Nachbarschaft des Hauptwerkes im Aurea Gewerbegebiet. Im vergangenen Monat trafen sich Bauherren und Bürgermeister zum Spatenstich. Aktuell entsteht auf einem 20.000 m² Grundstück direkt an der A2 eine neue 7.800 m² große Logistikhalle mit integriertem Bürokomplex. Angelegt als Mezzanine sind 800 m² Bürofläche platzsparend in der zweiten Ebene angesiedelt. „Die Logistikhalle werden wir erst einmal nur zum Teil nutzen. Sie ist für uns ein Stück weit strategische Zukunft, denn sie bietet uns Raum und Chancen für weiteres Wachstum“, sagt Geschäftsführer Thomas Kleinegees.

Bild: Sita Bauelemente Spatenstich auf dem neuen Baugrundstück (v. l.): Sita Gesellschafter Christoph Brandenburg, Tim Bauder und Martin Gelsen, Sita Geschäftsführer Thomas Kleinegees, Bürgermeister Rheda-Wiedenbrück Theo Mettenborg, Bürgermeister Herzebrock-Clarholz Marco Diethelm, Bürgermeisterin Oelde Karin Rodeheger, Niederlassungsleiter Goldbeck Bielefeld Andreas Isenbeck und Sebastian Czoske von der Wirtschaftsförderung der Stadt Rheda-Wiedenbrück. Bild: Sita Bauelemente