S-Klima Fachtage 2025: Bundesweite Veranstaltungsreihe

S-Klima veranstaltet von Februar bis April wieder seine bundesweiten Fachtage. In praxisnahen Vorträgen informieren externe Referenten aus der Kälte- und Klimabranche über aktuelle Themen, Trends und gesetzliche Richtlinien. Interessierte Teilnehmer erhalten zudem Informationen über das Produktportfolio von S-Klima sowie die Produktneuheiten von Mitsubishi Heavy Industries. Die Fachtage machen an insgesamt 19 Orten in Deutschland Station, darunter Bremen, Dortmund, München und Erfurt. Ausführliche Informationen über das Programm, die Termine sowie die Anmeldung sind auf der Webseite des Veranstalters zu finden.

Die bundesweite Veranstaltungsreihe von S-Klima beginnt mit dem ersten Fachtag am 17. Februar 2025 in Bremen.

Die bundesweite Veranstaltungsreihe von S-Klima beginnt mit dem ersten Fachtag am 17. Februar 2025 in Bremen.