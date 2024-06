Volles Haus, Punkt 9 Uhr zur Messeeröffnung. The smarter E Europe, Europas größte Messe zu den Themenfeldern Solarenergie und Stromspeicher startete gestern für drei Tage in München. Die Branche kann mit sehr guten Zahlen aufwarten. Solarstrom und die Speicherung desselben zur Eigennutzung ist mittlerweile zu einem selbstverständlichen Bestandteil auch der technischen Gebäudeausrüstung geworden.

Im vergangenen Jahr erzielte die heimische Solarwirtschaft laut BSW mit dem Absatz von über 1 Mio. Solar- und rund 575.000 Speichersystemen einen Umsatz in Höhe von rund 30 Mrd. Euro. Bis 2030 rechnet der Verband mit einer Steigerung auf dann im Jahr 44 Mrd. Euro. Bei der neu installierten Photovoltaik-Leistung ist Deutschland laut Daten von SolarPower Europe im vergangenen Jahr im Länder-Ranking von Platz sechs auf Platz vier vorgerückt, nach China, den USA und Brasilien.

Nach einer Verdoppelung des inländischen Absatzes von Photovoltaiksystemen und Solarstromspeichern im letzten Jahr, rechnet der BSW-Solar für 2024 mit einem Wachstum der neu installierten PV- und Speicherkapazität im unteren zweistelligen Prozentbereich. Bis zum Jahr 2030 soll der Solarstrom-Anteil zur Deckung des Strombedarfs in Deutschland in etwa verdoppelt werden, von derzeit 12 % auf rund 25 %, so Verbandsprognose.

Als Wachstumstreiber für den weiteren PV-Ausbau sieht BSW-Hauptgeschäftsführer Carsten Körnig in den nächsten zwei Jahren insbesondere Freiflächen und Firmendächer. Laut Daten der Bundesnetzagentur wurden in den ersten vier Monaten dieses Jahres auf Firmendächern bereit 81 % mehr Solarleistung in Betrieb genommen als im vergleichbaren Analysezeitraum im Vorjahr. In einer YouGov-Umfrage, die Ende Mai im Auftrag des BSW-Solar unter rund 450 Unternehmen mit geeigneten Dachflächen durchgeführt wurde, gaben mehr als die Hälfe (56 %) der Befragten an, in den nächsten drei Jahren eine Solaranlage zu planen. Vier von zehn Unternehmen wollen in diesem Zeitraum auch ihren Fuhrpark elektrifizieren.

The smarter E Europe ist mit rund 3.000 Ausstellern und über 115.000 erwarteten Fachbesuchern Europas größte Messeallianz im Bereich Solarenergie und Speichersysteme.