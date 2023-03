Planungssoftware von Zehnder für Lüftungsbereich

In Zeiten immer vollerer Auftragsbücher, steigender Kundenansprüche und komplexer gesetzlicher Vorgaben ist eine schnelle und unkomplizierte Lüftungsplanung und -auslegung hilfreich. Zehnder hat dafür seine Planungssoftware grundlegend überarbeitet und präsentiert mit „Zehnder ComfoPlan+“ ein smartes und kostenloses Tool, das Planern, Architekten sowie Fachhandwerkern den „Lüftungsalltag“ erleichtern soll.

Mit der Planungssoftware bietet der Raumklimaspezialist allen Baubeteiligten mehr Planungssicherheit und ermöglicht zudem eine effiziente Durchführung.

Auch mit dem ergänzenden Planungsservice durch die hausinterne Planungs- und Angebotsabteilung will der Raumklimaspezialist alle Fachleute unterstützen, die in die Planung eines Komfort-Lüftungssystems involviert sind und damit eine erfolgreiche und sichere Umsetzung des Bauvorhabens erleichtern, so das Unternehmen. Für sein neues Planungstool bietet der Hersteller außerdem eine ausführliche Einführungsschulung an, zu der sich alle Interessierten über die Zehnder DigitalAkademie anmelden können. Registrierungen für „Zehnder ComfoPlan+“ sind hier möglich.